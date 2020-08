MOZ

Kremmen Bei einem Unfall auf der A 24 sind am Sonnabend drei Personen leicht verletzt worden. Ein 38-jähriger Audi-Fahrer bemerkte gegen 11.25 Uhr auf Höhe der Abfahrt Kremmen in Richtung Berlin zu spät, dass der vor ihm fahrende Volvo stark abbremste. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, scherte er auf die linke Spur aus. Dort war aber ein 67-Jähriger in einem Mercedes unterwegs und fuhr auf den Audi auf. Dieser geriet ins Schleudern, drehte sich und stieß seitlich gegen den Volvo. Der 38-Jährige, seine 26 Jahre alte Beifahrerin und der Mercedes-Fahrer verletzten sich leicht und kamen zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Dafür musste die Fahrbahn in Richtung Berlin für eine Stunde komplett gesperrt werden, was zu einem langen Stau führte. Der Schaden wird auf rund 55 000 Euro beziffert.