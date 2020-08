Markus Pettelkau

Bernau (MOZ) Es lag an einem guten Gegner. Die sind gut reingekommen und hatten gute Chancen. Dann hatten sie Glück, dass sie einen Elfmeter bekamen, der keiner war. Zumindest aus meiner Sicht. Und das war ausgerechnet der Zweite", sagte FSV-Trainer Matthias Schönknecht nach dem Spiel am Samstagnachmittag. Nach der heftigen Niederlage im Pokal gegen Grün-Weiss Ahrensfelde folgt nun die nächste Klatsche: 0:3 gegen den 1. FC Frankfurt.

Die Oderstädter bestimmten von Beginn an das Spiel, hatten vor allem zu Beginn mehr Offensivdrang als die teils überfordert wirkenden Bernauer. Das Spiel war auch durch viele Fouls geprägt. Nicht von ungefähr bekam Frankfurt in der ersten Halbzeit gleich zwei Elfmeterchancen. Den ersten Strafstoß parierte Glenn Böhme im Bernauer Tor, beim zweiten Elfmeter zum 0:1-Halbzeitstand durch Marcel Georgi hatte er noch die Hand dran.

Spielfeld als Liegewiese

Nach der Pause wirkte der FSV kurzzeitig stärker, allerdings ohne sich zwingende Torchancen herauszuarbeiten. Die Torschüsse kamen meist von außerhalb des Strafraums, an der Abwehr der Frankfurter war spielerisch kein Vorbeikommen. Just in der stärksten Bernauer Phase zerschlug Frankfurt mit einem Freistoßtor von John Lukas Sauer die aufkeimende Hoffnung auf Punkte für den FSV. "Das 0:2 kam zu einem blöden Zeitpunkt. Wir sind gut in die zweite Halbzeit gekommen, haben die Kontrolle übernommen und dann kam der Treffer aus dem Blauen heraus. Das war vielleicht ein Knackpunkt für das Team", so FSV-Trainer Schönknecht.

Danach hatte Frankfurt das Heft in der Hand und schlug durch Maik Frühauf kurz vor Schluss noch einmal zu. Danach schalteten die Frankfurter einen Gang zurück, Bernau legte zu. Allerdings fand der FSV auch in der Schlussoffensive keinen Weg durch die Gästeabwehr. Schönknecht sieht trotz des Ergebnisses positive Ansatzpunkte. "Wir sind fit, wir können Fußball spielen. Aber verlieren zwischendurch immer wieder die Ordnung, weil wir zu unkonzentriert sind. Daran müssen wir arbeiten."

Das Spiel war teilweise zur Liegewiese verkommen. Das lag weniger an den Temperaturen, denn an den Fouls. Insbesondere der FSV ging aggressiv zu Werke. Schönknecht verteidigt die Spielweise. "Wir sind im Abstiegskampf, da gewinnt man nicht durch Schönspielen. Da muss man halt mal eine gelbe Karte in Kauf nehmen. Wir müssen die Zweikämpfe suchen und aggressiv und hungrig bleiben. Sonst können wir uns ja gleich ergeben."

Häme am Spielfeldrand

Besonders heftig hat es den Frankfurter Stürmer Artur Aniol erwischt. Er musste nach einer Attacke der Bernauer Abwehr an der Strafraumgrenze in der 77. Minute mit dem Verdacht einer Innenbandverletzung vom Platz getragen werden. Die Szene wurde von einigen Zuschauern mit hämischen Kommentaren begleitet. Es war der unschöne Höhepunkt des verkorksten Saisonauftaktes des FSV Bernau.

Frankfurts Trainer Jan Mutschler nimmt den Bernauern die Attacke nicht übel. "Kein Spieler will den anderen absichtlich verletzen, das ist halt blöd gelaufen. Unsere eh schon schwierige Stürmersituation ist dadurch natürlich nicht besser geworden, aber wir hoffen, dass Artur nächste Woche wieder trainieren kann."