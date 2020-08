Roland Möller

Neuruppin Nach dem neunten Sporttag präsentiert sich der Kreissportbund (KSB) mit einer Reihe von personellen Veränderungen. Fünf Vorstandsmitglieder stellten sich nicht zur Wiederwahl, darunter der Präsident Dr. Daniel Tripke, der sechs Jahre lang auf der Brücke des KSB-Schiffes gestanden hatte. Auf sogar 27 Jahre Vorstandsarbeit kommen Lutz Meinecke, Detlef Klünder sowie Karin Syring. Sie sind Gründungsmitglieder der Dachorganisation des Ruppiner Sports mit inzwischen 13 619 Mitgliedern. Zwölf Jahre war Matthias Haack an Bord. "Ich bin mir sicher, dass die neu gewählten Vorstandsmitglieder genauso engagiert arbeiten werden", sagte KSB-Vize-Chef Manfred Wothe bei der rührigen Verabschiedung des Quintetts am Sonnabend.

Neu gewählt wurden von den Vertretern aus 34 Vereinen Petra Beister (Sportfreunde OPR), Ingo Lamprecht (TSV Wustrau, MSV Neuruppin), Michael Pix (Elektronik Kyritz) sowie Markus Fetter. Sie komplettieren in den nächsten drei Jahren das gestandene Gremium um Manfred Wothe, Matthias Bartsch, Mike Beyer und Hans-Jürgen Franke.

Der 52-jährige Markus Fetter, der 14 Jahre bis 2019 den SV Union Neuruppin als Vorsitzender geführt hatte, will die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers fortsetzen und dabei neue Ideen einbringen. Er ist nach Hans-Ulrich Schommler und Titus Rex Giese der vierte Präsident in diesem Ehrenamt. "Derzeit wichtigstes Anliegen ist es, den Sport wieder in seine Normalität zu führen", gab er in seinen ersten Worten die Stoßrichtung vor. "Es gibt dringende Probleme: Kann es den Vereinen gelingen, Wettkämpfe ohne Zuschauer durchzuführen? Wie kann der KSB sie unterstützen?

Explizit mehrfach angesprochen wurde vor den Delegierten die altersmäßige Trennung im Hallentrainingsbetrieb. Stadtverordneter Nico Ruhle (SPD): "Diese Regel, dass ein 27-Jähriger trainieren darf, aber ein 30-Jähriger nicht so, ist nicht erklär- und auch nicht vermittelbar." Er warb für eine Petition, um die Landesregierung zum Umlenken zu bewegen.