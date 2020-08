Holger Rudolph

Neuruppin Hereinspaziert" hieß es am Samstagnachmittag im Wohnkomplex III der Neuruppiner Südstadt. Wie in den Jahren zuvor öffneten die Einwohner und Vereine im Rahmen der Fontane-Festspiele Höfe und Gärten. Dabei zeigte sich, dass die Aktion nach den Erfolgen in der historischen Altstadt auch im Neubaugebiet zum Publikumsmagneten geriet. Hunderte Besucher genossen Ambiente, Kunst und Aktionen an den sieben möglichen Stationen dieses heißen Sommernachmittags.

"Viel Stoff für gute Ideen" war das Angebot des Projektes Biwaq überschrieben. Wer wollte, konnte ein Stück Stoff bemalen, welches später mit anderen zum Banner für eine gute Nachbarschaft zusammengefügt wurde. Maja Rose vom Team Biwaq freute sich über das große Interesse. Das Projekt, welches mit Näh-, Computer- und Handykursen sowie weiteren Angeboten die Chancen Arbeitssuchender erhöhen will, gibt es seit Juni in der Artur-Becker-Straße 56. Am Sonntag war auf der Terrasse auch das Team des Bauspielplatzes mit Aktionen präsent, welches den 15. Geburtstag dieses Kreativangebotes in der Südstadt feierte.

Im Hof des Mehrgenerationenhauses Krümelkiste zeigten Frauen und Männer, Mädchen und Jungen aus dem Wohngebiet ihre Lieblingsgegenstände, mit denen sie sich fotografieren lassen konnten. Gleich zum Beginn des Nachmittags stattete auch das "Mobile Fontane Einsatz Kommando" der Krümelkiste einen Besuch ab. Dabei handelte es sich um die Schauspieler Angela Hundsdorfer und Hans Machowiak sowie den Musiker Felix Kroll, die später noch weitere Stationen besuchten. Im Hof des Mehrgenerationenhauses "Krümelkiste" konnten die Gäste zu Kaffee und Kuchen gelesenen Briefen zuhören, die Theodor Fontane an seine Ehefrau Emilie und sie an ihn geschrieben hatte. Ein mitgebrachter Briefkasten, in den die beiden Mimen imaginäre Schriftsachen einwarfen, rundete die ausdrucksstarke Performance ab.

Im Hof der Rudolf-Wendt-Straße herrschte Andrang bei der Künstlerin Annett Glöckner. Kinder, Jugendliche und Erwachsene versuchten sich im kreativen Gestalten alter Wäschestücke. Mit Kartoffeldruck-Elementen und Textilfarbe entstanden aus ausrangierten Laken und Tischdecken kleine Kunstwerke. Glöckner ging es bei alledem auch darum, ein Gesamtkunstwerk entstehen zu lassen: "Ich möchte Poesie in den Alltag bringen. Die im Wind wehende Wäsche hat etwas Besonderes."

Im Verlauf des Nachmittags tingelte auch das Saxophontrio "Les Connaisseurs" beschwingt durch das Wohngebiet. Die Musiker machten immer wieder vor den Blöcken Station und sorgten dafür, dass sich die Balkone mit Neugierigen füllten.

"Gemeinsam singen" war auf der Wiese am Seniorenwohnpark angesagt. Die Multi-Instrumentalisten und Sänger Petra Kleinke (Schlagzeug, Gitarre, Ukulele, Kazon, Kalimba, Klarinette) und Jan Rase (Gitarre, Bansuri, Saxophon, Keyboard) spielten ihre Lieblingstitel vom Chanson, über den Schlager bis hin zum Volkslied. Gern stimmte das Publikum immer wieder mit ein. Auf der Wiese zugegen war auch der Tierschutzverein Ostprignitz-Ruppin mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen sowie der Möglichkeit zum Spenden.

Der "Garten der Sinne" nahe der Karl-Liebknecht-Grundschule war ganz früher mal ein Schulgarten. Am Sonnabend erklärten Wolfgang Lücke und Maik Kißmann vom Sinnesgarten-Team dem Publikum, welche Möglichkeiten die montags bis freitags geöffnete Anlage bietet. Vor allem um das Entspannen gehe es. Waldxylophon und Barfußpfad trügen ebenso dazu bei wie die bunte Holzeisenbahn, die für kleine Kinder zum großen Vergnügen werden kann. Holzgestalter Kißmann hat zehn Wochen gebraucht, bis die arg heruntergekommene Eisenbahn wieder in neuer Schönheit erstrahlte. Wer will, könne auch einfach nur den Fischen im kleinen Teich zusehen, empfahl Lücke: "Wir haben auch Welse eingesetzt. Sie halten das Wasser sauber."