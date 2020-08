Burkhard Keeve

Hohen Neuendorf (MOZ) Für die einen war es ein Wettstreit um Ranglistenpunkte, für andere das erste Mal, für alle aber ein besonderer Tag – dieser erste nationale Pokallauf im Laser-Run auf dem Hohen Neuendorfer Rudolf-Harbig-Sportplatz. 128 Starterinnen und Starter von sieben bis über 60 Jahren aus sieben Bundesländern von Bayern bis Schleswig-Holstein waren am Sonnabend zum Schießen-und-Laufen-Wettkampf angemeldet.

"Das war die Idee von Jördes Schmidt. Sie ist Leistungstrainerin meiner Tochter Joselia", sagt Steffi John. Vor einem halben Jahr fiel der Vorschlag bei der jungen Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf auf fruchtbaren Boden. "Wir finden verrückte Sachen gut", sagt Steffi John, und der ganze Verein mit seinen 150 Mitgliedern "stand dahinter". Seit 2017 gibt es die Sportgemeinschaft erst. John: "Wir nehmen sie alle. Egal ob groß, klein, dick oder dünn, mit oder ohne Behinderung, Hauptsache, sie haben Spaß."

Mit der Laser-Run-Veranstaltung liegt der Verein im Trend. Laser-Run ist Teil beim Modernen Fünfkampf und ist dort die Abschlussdisziplin. Dabei geht es wie beim Biathlon im Winter ums Schießen, Treffen und Streckemachen, nur ohne Schnee, ohne Ski und bei fast 30 Grad Celsius. Je nach Alter und Kategorie werden 400 bis 3 200 Meter gelaufen und geschossen wird aus drei, fünf oder zehn Metern Entfernung.

Dabei ist kein Schuss zu hören, alles läuft elektronisch und digital. Die Laserpistolen ähneln Waffen nur entfernt. Doch es muss auch über Kimme und Korn das Ziel ins Visier genommen und nach jedem Abdrücken mit einem Hebel "nachgeladen" werden. Wer ins Schwarze treffen will, muss ein nur fünf Zentimeter kleines Rund anpeilen, abdrücken und hoffen, dass das Display über der Zielscheibe Grün angezeigt und nicht Rot.

Inka Prochazka, die in der Hohen Neuendorfer Stadtverwaltung arbeitet, macht zum ersten Mal beim Laser-Run mit. Sie mag Wettkämpfe, kennt sie aus der Leichtathletik. "Doch ich weiß nicht, wie das hier sein wird", sagt sie und lacht. Das Einschießen kurz vor dem Start klappt schon einmal ganz gut. Die 23-Jährige muss viermal schießen und viermal 400 Meter rennen. Dann geht es an die Startlinie. Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche in den unterschiedlichen Kategorie starten zusammen. Als "Elite"-Starterin ist die junge Diana Valavea dabei. Sie ist Deutsche Meisterin im Laser-Run und legt gleich richtig los. Fünf Treffer in 6,2 Sekunden, weg ist sie. Inka Prochazka hat fünfmal grünes Licht nach 36,4 Sekunden. Runde zwei wieder 6,2 Sekunde für den Profi. Der Sieg ist ihr nicht zu nehmen. Am Ende ist Inka Prochazka froh über ihr Ergebnis, dass sie immer alles innerhalb von 50 Sekunden getroffen und die Runde überstanden hat. Glück­lich, aber schwer außer Atem freut sei sich darüber, "nur von der Siegerin überrundet worden zu sein. das ist okay".

Richtig Pech hatten andere Athleten. Sie schafften es nicht zum Wettkampft, weil sie am Sonnabend im Stau auf der A 24 feststeckten. Dort hatte es am Vormittag einen Unfall gegeben und die Autobahn war gesperrt worden. Davon ahnten die Teilnehmer nichts, den Organisatoren um Steffi John, Janine Radke und Bianca Rolle tat es leid. "Da wäre Merkels Hubschrauber gut gewesen, der ja öfter über Oberhavel fliegt", sagte Claudia Streich, die die Wettkampfansagen über Lautsprecher machte.