Neuruppin Der Einzelbewerber für das Neuruppiner Bürgermeisteramt Ronny Hein hat die nötige Anzahl an Unterstützerunterschriften erhalten. Damit ist er Kandidat für die Wahl am 8. November. Er kündigte an, den Wahlkampf in den nächsten Wochen zu intensivieren. Freitags hält er zudem von 15 bis 16 Uhr für Bürgersprechstunden im Museumshof ab. Auch der Einzelbewerber Horst Michael Arndt hat die benötigten 64 Unterstützerunterschriften zusammen.