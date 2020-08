Steffen Göttmann

Altreetz (MOZ) Mit einer Kiste voller Urkunden, Medaillen und Süßigkeiten sind Laura Thiemer und Anja Wesel vom Vorstand des Karnevalsverbandes Berlin-Brandenburg (KVBB) Jugend, am Sonnabend nach Altreetz gefahren. Die Corona-Pandemie räumt dem Humor keine Chance ein und hat auch die Karnevalsvereine hart getroffen. Die Tanzgruppen, die normalerweise wöchentlich einmal trainieren, durften nicht zusammenkommen.

Deshalb rief der KVBB Jugend zur "Challenge at Home" (deutsch: Herausforderung Zuhause) auf. Eltern, Verwandte und Freunde oder Trainerinnen sollten die Kinder und Jugendlichen allein oder zu zweit beim Training daheim filmen. Eileen Bund­rock, Trainerin und Tänzerin vom Altreetzer Karneval Club, sammelte alle Videoschnipsel ein, schnitt sie zu einem Video zusammen und unterlegte sie mit einem zum Tanzrhythmus passenden Musikstück und reichte das Ergebnis beim KVBB ein.

"Die Musik muss passen", betonte Laura Thiemer, die keine weite Anreise hatte. Denn sie ist Trainerin auf der Insel, beim Neuenhagener Carnevalclub (NCC). Sie kennt das Metier und erreicht mit ihren Kolleginnen und Schützlingen bei Landeswettbewerben im karnevalistischen Tanzsport immer wieder vordere Plätze. Ihre KVBB-Kollegin Anja Wesel kommt von einem Karnevalsverein aus Königs Wusterhausen. Der Vorstand des KVBB Jugend teilte sich je nach Region auf und verteilte an diesem Wochenende die Preise.

250 Teilnehmer

13 Vereine aus dem ganzen Land Brandenburg nahmen an der "Challenge at Home"teil und reichten ihre Videos ein. "250 Kinder und Jugendliche waren dabei", hob Laura Thiemer hervor. Der AKC, einziger Teilnehmer aus der Region um Bad Freienwalde, erreichte den sechsten Platz. Die Neuhardenberger Karnevalisten, ein weiterer Verein aus dem Landkreis, sicherte sich Platz acht. Den Sieg holte sich ein Karnevalsverein aus Brandenburg/Havel.

Beteiligt haben sich aus Altreetz die elf Mädchen der Präsidentengarde, wie die Fünkchen jetzt heißen. Die Tänzerinnen sind im Alter von acht bis zwölf Jahren. Mit dabei auch die Junioren, 16 Mädchen im Alter von 15 bis 19 Jahren. Um den Anstand zu wahren, nahmen nicht alle an der Preisverleihung teil. Aber Urkunden und Medaillen reichten für alle.

Ihre Urkunden und Medaillen empfingen die Mädchen vor der Turnhalle in Altreetz. Weil gerade der Regen eine Pause einlegte, verlegte Jennifer Puhlmann, Trainerin beim AKC und Koordinatorin der Veranstaltung, die Auszeichnung kurzerhand nach draußen.

"Wir haben getanzt, Dehnübungen gemacht und uns gegenseitig mit dem Handy fotografiert", erzählt Jamila. Luisa, die in der Juniorgarde tanzt und sogar als Funkenmariechen solo auf der Bühne steht, übte mit ihrer Trainerin Leila, die auch die Aufnahmen machte. "Es war zwar etwas komisch so ganz alleine und nicht in der Gruppe", so die Schülerin. "Es hat aber viel Spaß gemacht, überhaupt mal wieder etwas zu tun" fügt das Funkenmariechen hinzu. Das Video ist auf der Facebook-Seite des AKC zu finden und kann dort angeschaut werden.

Keine Sitzung am 11.11.

Eine traditionelle Prunksitzung nach dem 11.11. werde es wohl in diesem Jahr nicht geben, vermutet Jennifer Puhlmann. Denn die geltenden Hygienevorschriften und Abstandsregeln lassen dies nicht zu. Außerdem darf in geschlossenen Räumen noch nicht gesungen werden.

"Wir werden uns aber trotzdem etwas einfallen lassen", fügt Jennifer Puhlmann hinzu. Mehr verriet sie nicht. Vielleicht kommt dem Straßenkarneval künftig in der Region eine größere Bedeutung zu.