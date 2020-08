Cornelia Link-Adam

Gusow-Platkow (MOZ) Amerikanische und Südstaaten-Flaggen wehen im Wind, lautstark dröhnt Westernmusik über den Campingplatz am Gusower Baggersee. Während die Badegäste am Strand unbeeindruckt im Wasser planschen, herrscht im großen Festzelt am Samstagnachmittag Hochbetrieb, verbringen doch hier aktuell knapp 100 Fans von Country- und Linedancemusik aus ganz Deutschland ihren "Country-Urlaub" mit Workshops und Partys.

Organisiert hat das Spektakel Klaus Schönfeld. Unter diesem Namen kennt ihn hier kaum einer, wohl aber als EagleEye Jimmy. Mit Hut und großem Adlerkopf auf dem T-Shirt koordiniert der Diskotheker aus dem Raum Luckau mit seinem Team die Abläufe, hat die Überwachungskameras im Blick und gönnt sich beim MOZ-Besuch kurz ein Bier.

Bereits das zweite Mal sei man in Gusow. Im Vorjahr gab es das Country-Treffen nur an einem Wochenende. "Daher habe ich mir gedacht, dafür ist das große Festzelt zu teuer, da muss ein mehrtägiger Country-Urlaub daraus werden." Seit Freitag läuft nach der Corona-Pause die für ihn erste Veranstaltung, die mit strengem Hygiene-Konzept bis 31. August den Tänzern viel bietet.

"Als Stars sollten eigentlich Dan & Kelly Albro aus Amerika auftreten, doch beide bekamen coronabedingt keine Fluggenehmigungen." Die Choreografen haben daraufhin ihre Schrittfolgen für verschiedene Songs daheim aufgenommen. Deren Videoworkshops laufen mehrfach am Tag auf Großbildleinwand neben dem Festzelt. Die Tänzer übernehmen die Schrittansagen in englischer Sprache sofort, tanzen sie nach. Die Choreografen Bernhard & Bianka sowie Silvia Schill werden über die Woche noch live Workshops durchführen. Geprobt täglich 10 bis 18 Uhr. Pausen gibt es nur zum Mittag- und Abendessen, wofür der Spreewald Event Service als Caterer sorgt.

Jeden Abend gibt es auch Partys. Am Freitagabend erklang Wunschmusik mit DJ Mike WestCo, der auch am Samstag tagsüber immer wieder Lieder auflegte – und aus dem Sitzbereich im Zelt strömten die Tänzer wissend der Schritte auf die große Tanzfläche. 300 Personen dürfen coronabedingt maximal ins luftige Festzelt. 93 Camper sind aktuell dabei, davon tanzen gut 80 Prozent, erzählt EagleEye Jimmy, der auch noch am DJ-Pult stehen wird. Samstagabend sorgte die Band "Open Road" aus Eisenach für Tanzvergnügen auf einer Linie. Dafür hatten sich die Tänzer auch chic gemacht – mit Jeans, Kleidern, Hüten, Boots. Am Mittwoch, dem einzigen Erholungstag ohne Kurse, wird Doc Adams am Lagerfeuer Gitarre spielen.

Mitmachen noch möglich

Dass man beim Linedance keinen Partner braucht, loben viele Teilnehmer. "Es macht Spaß und süchtig", erzählt Katrin Wiedemann aus der Nähe Königs Wusterhausens und spricht von 560 gelernten Tänzen seit 2009. Auf vielen Tanz-Events sei sie, treffe viele Freunde. "Alle sind eine große Familie." Das bestätigt auch Heiko Ickert vom Potsdamer Verein "Fireboots". Mit drei Freunden ist er in Gusow dabei, "wir waren letztes Jahr schon hier, es ist toll." Wer beim Festival mitmachen will, ist gern willkommen. Stunden- und Tages-Tickets gibt’s am Festzelt-Eingang.