Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) "Ich bin erstaunt über eine so erhebliche Kostensteigerung", sagte Torsten Schaffrath, sachkundiger Einwohner im Ausschuss für Bildung, Kultur, Jugend, Soziales und Sport. Er hoffe, dass die Stadtverordnetenversammlung trotzdem dem Bau eines Wasserspielplatzes im Bad Freienwalder Freibad zustimmt.

Wie berichtet, hatte die Stadt mit etwas mehr als 387 000 Euro gerechnet und dafür Fördermittel aus dem Leader-Programm der Europäischen Union zur Entwicklung des ländlichen Raums beantragt. Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Oderland in Wriezen bewilligte 290 400 Euro, so dass auf die Stadt nur noch 96 800 Euro entfielen. Durch die Explosion der Baukosten würde der Wasserspielplatz 680 000 Euro kosten. Der städtische Anteil erhöht sich dann auf 390 000 Euro. Mit einem neuen Antrag auf Förderung riskiere die Stadt den bereits zugesagten Zuschuss, heißt es in der Beschlussvorlage. Denn sie müsse einen neuen Antrag stellen. Ein anderer Ausschuss hatte bereits am Montag dem Bau trotz der Preissteigerung zugestimmt.

Marco Büchel (Linke), Vorsitzender des Ausschusses, sprach sich dafür aus, das Projekt zu Ende zu führen. "Es ist wichtig, den Eltern-Kind-Bereich im Freibad endlich umzusetzen." "Es dauert alles viel zu lang", sagte Maren Köpke vom OFFi und Koordinatorin für das Netzwerk für Familie. Sie sprach sich dagegen aus, Geräte wegzunehmen und eine Reduzierung der Fläche vorzunehmen.