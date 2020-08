Marco Marschall

Eichhorst/Niederfinow (MOZ) Ein Unfall und einige viel zu laute Öfen – die Polizei nahm im Barnim Motorräder ins Visier.

Eine Gruppe von Harleys rollt in die Kontrollstelle in Eichhorst ein. Die bärtigen Männer auf den wuchtigen Maschinen sind gemeinhin weniger als Raser bekannt. "Bei uns geht es ums Cruisen", sagt einer der Herren in Lederkluft, der der Kontrolle entspannt entgegensieht. Die sei schon in Ordnung, um schwarze Schafe unter den Motorradfahrern zu bekommen, meint er.

Ski-Helm und kein Kat

Bei der Schwerpunktkontrolle werden die Maschinen genau unter die Lupe genommen und auch der gelassene Harley-Fahrer muss am Ende das Portemonnaie zücken und versprechen an seinem Gefährt nachzubessern. Wie einer der Polizisten vor Ort erklärt, kann der Fahrer über einen Schalter seine Auspuffklappe betätigen, damit die Lautstärke der Maschine bewusst erhöhen. Ein Zusatz, der nicht erlaubt ist.

Ein anderer Harley-Fahrer aus der Gruppe muss sein Gefährt sogar an der Kontrollstelle stehenlassen. Die Auspuffanlage ist umgebaut worden. Ergebnis: ein laut rumpelnder Sound – zu laut. Um das zu erkennen, meint Polizeikommissar Daniel Braune aus Teltow-Fläming, brauche es nicht mal ein Messgerät. Hinzukommen weitere Verstöße. Der fürs Baujahr vorgeschriebene Katalysator und Reflektoren fehlen. Auch der Helm des Fahrers wird bemängelt. "Das ist ein Helm für den Sportbereich. Wir sind hier aber nicht im Skisport, sondern im Straßenverkehr", sagt Braune. Ein Arm, der bricht, wachse wieder zusammen, aber was ist mit dem Schädel, gibt er zu bedenken.

Ein Anwohner aus Eichhorst beobachtet die Kontrollen vom Straßenrand aus. "Gut dass das mal gemacht wird. Das passiert viel zu selten", sagt er. Wie der Mann beschreibt, legen es einige Fahrer bewusst darauf an, durch laute Maschinen aufzufallen, ziehen die Kupplung und drehen den Gashahn auf, um die Blicke der Leute im Café am Straßenrand auf sich zu ziehen.

Es handelt sich an diesem Sonntag um eine groß angelegte Motorradkontrolle. Der Landkreis Barnim und mehrere Kommunen beteiligen sich mit Gerätschaften und Ordnungsämtern. Zwei Doppelstreifen auf Motorrädern sind unterwegs. In Groß Schönebeck steht die Polizei. Am Werbellinsee wird geblitzt. "Neuste Messtechnik. So genau, dass die Augenpartie des Fahrers erkennbar wird", erklärt Polizeihauptkommissar Sebastian Thon.

Gelasert wird am Schiffshebewerk Niederfinow. Und ein Großaufgebot von Polizei samt Dekra kontrolliert die Maschinen zwischen Eberswalde und Liepe. Die Strecke erweist sich auch an diesem Tag als der Motorrad-Hotspot schlechthin. Mehrere hundert Maschinen werden kontrolliert. Nicht allein unzulässige Umbauten werden erfasst. Ein Fahrer mit Stahlhelm fährt sein historisches Kraftrad mit vermeintlich originalem Kennzeichen am Schutzblech – samt Hakenkreuz. Er muss mit einer Anzeige wegen verfassungsfeindlicher Symbole rechnen.

89 mal Mängel festgestellt

Insgesamt werden am Sonntag 189 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. 42 davon von Motorrädern – ein Fahrer wird bei Eichhorst mit 105 statt der erlaubten 60 km/h ertappt. Bei 89 Krafträdern sind unerlaubte Umbauten oder Mängel zu verzeichnen, bei 15 so gravierend, dass die Weiterfahrt untersagt wird. Ein Motorradunfall ereignet sich am Kontrolltag ebenfalls. Am Schiffshebewerk stürzt am Vormittag eine Maschine mit einem älteren Paar. Beide werden verletzt.