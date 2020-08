Undine Nauck

Wiesenau Der 8. Reitertag Wiesenau findet am kommenden Sonntag statt. Der dortige Reitverein hat sich in Zusammenarbeit mit dem RC Oder-Spree aus Diehlo der Aufgabe gestellt und organisiert trotz strenger Coronaauflagen ein Reitsportevent. Das weitläufige Areal an der Schäferei erlaubt die Durchführung von acht Prüfungen in Dressur und Springen. Als Highlight werden eine Kür nach Musik, ein Köstümspringen der Klasse E und ein Jump and Run erwartet.