Guido Bohsem

Berlin Die Furcht vor einem zweiten Herunterfahren des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens greift um sich. Müsste die Bundesrepublik die Maßnahmen aus dem März noch einmal wiederholen, um eine exponentielle Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern, es wäre eine Katastrophe für das Land. Der dauerhafte wirtschaftliche Schaden wäre so groß, dass Kürzungen auch im Sozialstaat nicht ausbleiben könnten, nachdem vorher schon die eigentlich zwingend notwendigen Investitionen zusammengestrichen wurden.

Auch deshalb wird derzeit keine weitere Einschränkung des Wirtschaftslebens diskutiert, sondern Verbote, die das private Umfeld betreffen: Partyverbot, keine Karnevalssitzungen, Begrenzung der erlaubten Personenzahl bei Hochzeiten und so weiter. Das alles scheint sinnvoll, aber es wird diesmal nicht so leicht durchzusetzen sein wie im März. Es muss deshalb ein erhebliches Maß an regionaler Flexibilität gebe. Das ist politisch schwieriger, weil die Verantwortung nicht irgendwo nach Berlin abgewälzt werden kann. Doch nur so bleiben die Maßnahmen für die Bürger nachvollziehbar.