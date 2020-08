Stefan Kegel

Berlin Der Umgang mit dem Kreml erweist sich für die deutsche Regierung immer wieder als Drahtseilakt. In der Energiepolitik – Beispiel Nord Stream 2 – oder in internationalen Verhandlungen, etwa beim Atomabkommen mit dem Iran, stehen Deutschland und Russland Seite an Seite. Wenn es jedoch um grundlegende Werte der Gesellschaft geht, treten die Differenzen offen zutage. Etwa beim Umgang mit der Opposition in einem Land.

Um dem russischen Oppositionellen Alexej Nawalny in Deutschland behandeln zu können, bedurfte es deswegen eines Spiels über Bande, in diesem Fall über den finnischen Präsidenten Sauli Niinistö, der den Transport nach Berlin vermittelte. Für russische Dissidenten gilt Deutschland durch zahlreiche exzellente Kliniken als vertrauenswürdiger Anlaufpunkt. Dass man vor russischen Attentätern allerdings auch hier nicht sicher ist, hat der Mord an dem Georgier Selimchan Changoschwili im Berliner Tiergarten im vergangenen Jahr deutlich gemacht. Die politischen Beziehungen zu Russland haben sich danach deutlich abgekühlt.

Mörderische Nadelstiche wie diese sollen der Welt suggerieren, dass Moskau die Tentakeln seines Einflusses über dem ganzen Globus ziehen kann, wenn es will. Jedoch drohen Anschläge auf Oppositionelle oder Angriffe auf die Demokratie, wie das Hacken der Bundestags-Computer oder die Beeinflussung von Wahlen, selbst das Wohlwollen derjenigen zu erschüttern, die sich gegenwärtig noch als Freunde Russlands sehen. Gnadenakte wie das Ausfliegen Nawalnys nach Deutschland kann man zwar begrüßen. Das Gezerre um seine Behandlung zeigt allerdings, dass es kaum eine Basis für Vertrauen gibt.