Vor der Premiere "Hund sucht Hund": Ines Ostermann mit Leni (M.) soll den verschwundenen Artgenossen Benny aufspüren. Beim Ausbildungscamp des Vereins Such- und Rettungshunde Ostbrandenburg in Heinersdorf suchten die Mitglieder nach neuen Wegen, wieder gebraucht zu werden. © Foto: Ruth Buder

Ruth Buder

Heinersdorf Keiner braucht uns mehr: Die Mitglieder des Vereins Such- und Rettungshunde Ostbrandenburg werden kaum noch zur Suche von Vermissten gerufen. "Vor drei vier Jahren bekamen wir fast wöchentlich einen Anruf, aber jetzt gibt es kaum noch Bedarf", bedauert Steffen Adam, der stellvertretende Vorsitzende. Das liege daran, dass es zu viele Einrichtungen dieser Art in Brandenburg gebe und die Polizei zunehmend Technik, zum Beispiel Drohnen, einsetze. Was also tun, um sich weiterhin nützlich zu machen?

Beim Ausbildungscamp am vergangenen Wochenende auf dem Sportplatz in Heinersdorf beschäftigten sich 15 von insgesamt 19 Vereinsmitgliedern – sie kommen aus den Landkreises MOL, LOS und Frankfurt – ausnahmslos mit der Neuausrichtung ihres Vereins. Die spektakulärste Idee ist ganz sicher die Unterstützung bei der Ausrottung des großen wirtschaftlichen Schaden anrichtenden Borkenkäfers. Dazu hat Vereinsmitglied Christian Forche Kontakt zu Förstern aufgenommen und folgendes erfahren: Wenn es gelänge, die weiblichen Tiere, die sich im Baum einnisten und Botenstoffe (Pheromone)senden, vor der Paarung zu finden, könnte der Baum gefällt und eine Ausbreitung verhindert werden. "Denn der Mensch kann den Befall erst erkennen, wenn die Larven geschlüpft sind, denn die Weibchen, die sich in den Baumstamm bohren, hinterlassen ein mehlstaubfreies Loch. Aber Suchhunde könnten die Schädlinge ausfindig machen." Die Methode sei nicht neu, werde bereits in Österreich und der Schweiz angewandt, weiß Steffen Adam.

Ein weiteres Arbeitsfeld für Hund und Hundeführer könnte die afrikanische Schweinepest sein. "Das Veterinäramt des Landkreises Oder-Spree ist sehr daran interessiert, dass tote Schweine als Überträger der Krankheit möglichst schnell gefunden werden", so Adam. "Dafür könnten unsere Suchhunde eingesetzt werden. Der Kreis will mit uns eine Kooperation aufbauen und uns Material zur Verfügung stellen", berichtet Adam nach einem Besuch von Veterinäramtsleiterin Petra Senger.

Eine dritte Nische, wieder mehr gebraucht zu werden, sieht der Verein in der Möglichkeit, seine Hunde bei der Suche nach Wasserleichen einzusetzen. Dazu werden sie auf den Geruch von Leichenteilen konditioniert. "Sie würden auf dem Boot sitzend Verwesungsgerüche bis in 30 Metern Tiefe wahrnehmen. Spezielle Berechnungen ermöglichen auch den Einsatz in Fließgewässern", so Adam. Und woher bekommt der Verein Leichenteile fürs Training? "Das sind in der Regel Nachgeburten, die uns gespendet werden", antwortet Adam.

Üben, üben, üben

Und nicht zuletzt will sich der Verein darauf spezialisieren, verloren gegangene Hunde zu finden. Dass das nicht einfach ist, weil die Hunde bisher auf die Suche von Menschen abgerichtet waren, zeigt ein Experiment mit Hündin Leni: Sie soll Hund Bonny suchen. Ines Ostermann lässt sie an Bonnys Leine schnuppern und ab geht es durch die Landschaft. Beim ersten Mal, bei der Premiere, hat Leni es nicht geschafft. "Sie muss lernen, die Spur des Geruchs aufzunehmen und sich nicht ablenken zu lassen", sagt Adam. "Das muss man üben, üben, üben."

Über Neuzugänge an Mitgliedern würde sich der Verein, der ausschließlich ehrenamtlich arbeitet, freuen. "Die Hunderasse ist egal, nur ein Mops sollte es nicht sein. Der hat ja keine Spürnase", lacht Adam.