Mathias Hausding

Frankfurt (Oder) Der Landesrechnungshof hat der brandenburgischen Regierung bereits vor einigen Tagen in Sachen Digitalisierung ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Auch mit der Einführung der E-Akte in der Justiz geht es nur schleppend voran. Seit dem Start des einzigen Pilotprojekts im Mai 2018 in Frankfurt (Oder) ist von dem Vorhaben öffentlich nicht mehr viel zu hören. Im politischen Raum scheint sich niemand groß für den Fortgang zu interessieren. Dass die Verantwortlichen an dem Landgericht nicht wissen, wie lange ihr Projekt noch laufen soll und welche nächsten Schritte wann anstehen, ist bezeichnend.

Haben Parlament und Regierung keinen Plan? Haben sie die E-Akte vergessen? Oder sind sich insgeheim alle einig, dass die über viele Jahre personell kaputt gesparte märkische Justiz jetzt erstmal alles braucht außer hohen Investitionen in die Digitalisierung von Gerichten und Staatsanwaltschaften?

Für eine solche Sichtweise könnte man in gewisser Weise sogar Verständnis aufbringen. Aber das sollte dann bitte auch offen und ehrlich so gesagt werden. Verbunden mit dem Eingeständnis, dass die per Gesetz vereinbarte Umstellung auf elektronische Aktenführung an sämtlichen Brandenburger Gerichten bis zum 1. Januar 2026 nicht zu schaffen sein dürfte.