Kai-Uwe Krakau

Werneuchen, Tiefensee (MOZ) Die ältere Frau, die am Samstagvormittag in Werneuchen in den Regionalzug nach Berlin steigt, findet die Idee richtig gut. "Vor vielen Jahren fuhr der Zug noch bis Tiefensee", kann sie sich erinnern.

Wenn die Regionalbahnlinie 25 wieder bis dorthin verlängert würde, sei das gut für die Pendler. "Man müsste dann nicht mehr im Stau auf der B 158 stehen", so die Frau. Und auch für Ausflügler wäre das gut. Die könnten dann bequem beispielsweise zum Gamensee gelangen.

Auch Werneuchens Bürgermeister Frank Kulicke hat für ein derartiges Projekt nur ein Wort: "Super". Die Einwohner der ländlichen Regionen müssten bisher erst nach Strausberg oder Eberswalde fahren, um dann die Bahn in die Hauptstadt nutzen zu können. Er verweist zudem darauf, dass die Kommune den Bahn- hofsvorplatz in Werneuchen ausbauen möchte. Dies könnte wiederum Pendler anlocken, womit man Verkehr in der Stadt produzieren würde. "Da wäre eine Bahnverbindung nach Tiefensee oder darüber hinaus natürlich hilfreich", so der Bürgermeister.

Ab dem Jahr 2024 soll die Bahnlinie RB25 zwischen Berlin-Lichtenberg und Werneuchen teilweise mit einem 30-Minuten-Takt bedient werden. Dafür sind umfangreiche Maßnahmen zur Ertüchtigung der Strecke erforderlich, wie die brandenburgische Landesregierung kürzlich auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Christian Görke (Linke) antwortete.

Entlastung für die B 158

"Wenn die Landesregierung schon vier Jahre braucht, um etwa den zweiten Bahnsteig in Blumberg zu bauen, dann sollte in diesem Zusammenhang auch gleich die Linie RB25 von Werneuchen nach Tiefensee verlängert werden", so der frühere brandenburgische Finanzminister. Das würde die stark überlastete Ortsdurchfahrt der B 158 in Werneuchen entlasten und wäre zugleich ein erster Schritt zur von allen Kommunen der Region gewünschten Reaktivierung der "Wriezener Bahn".

Görke hatte sich erst vor wenigen Tagen bei einem Ortstermin und einer Draisinenfahrt mit Vertretern der Anrainerkommunen, Kreistagsabgeordneten, Bürgerinitiativen und dem Deutschen Bahnkundenverband über die Wiederaufnahme des Bahnbetrieb auf der Strecke zwischen Werneuchen und Wriezen ausgetauscht.

Dabei war deutlich geworden, dass auf der Trasse zwar kein Zugbetrieb mehr stattfindet, die Trasse aber noch vorhanden und nicht rechtlich stillgelegt ist. Mit relativ geringen Modernisierungen beispielsweise der Signal- und Sicherungstechnik sowie einer neuen Bahnsteigkante in Tiefensee könnten zeitnah wieder Personen befördert werden, so der Landtagsabgeordnete.

Nach Angaben des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) soll der 30-Minuten-Takt nach Werneuchen ab Dezember 2024 eingeführt werden – allerdings mit Einschränkungen. Der sogenannte "Zwischentakt" wird nicht in Ahrensfelde Friedhof, Ahrensfelde Nord sowie Blumberg-Rehhahn halten. Der Halbstundentakt von Montag bis Freitag werde sich uneingeschränkt positiv auf die "Bedienungsqualität der neuen Siedlungsachse bis Werneuchen" auswirken, antwortete nun Infrastruktur- und Landesplanungsminister Guido Beermann. auf die Kleine Anfrage. Auch die stündlich angefahrenen Halte würden kapazitiv entlastet und überdies um Fahrten im Früh- und Spätverkehr ergänzt. Die gesamte Maßnahme sei mit dem Land Berlin abgestimmt, so der Minister.

Umbau wird geprüft

Nach Angaben des Ressortchefs ist für das Vorhaben die Errichtung eines zweiten Bahnsteigs im Bahnhof Blumberg erforderlich. Diese Baumaßnahme könne erst 2024 abgeschlossen werden. Zudem prüfe man einen Umbau des Bahnhofes Ahrensfelde, um doch noch alle Halte häufiger bedienen zu können. Eine Reisezeitverkürzung durch eine weitere Geschwindigkeitserhöhung halte die brandenburgische Landesregierung gegenwärtig für nicht zwingend erforderlich, hieß es aus Potsdam.