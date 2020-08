Die beiden Annas stellten an der Bastelstation Fledermäuse aus Filz her. © Foto: Oliver Voigt

Beim traditionellen Familientag zu Fledermäusen in der Mühle Blumberg stellte Experte Jörn Horn die "Jäger der Nacht" näher vor. Seit mehr als 30 Jahren kümmert sich Jörn Horn (r.) um den Fledermausschutz in der Uckermark. Beim Familientag in der Blumberger Mühle hielt er darüber Vorträge und nahm sich anschließend Zeit, Fragen zu beantworten. © Foto: Oliver Voigt

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Die einzigen fliegenden Säugetiere Europas standen am Sonnabend im Mittelpunkt des Interesses der Besucher. Seit vielen Jahren lädt das Nabu-Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle zum Familientag "Jäger der Nacht – geheimnisvolle Fledermäuse" ein.

Schon im Vorfeld hatten sich viele Gäste von nah und fern angemeldet. Deshalb wurde das Programm etwas umgestellt. Die Vorschriften zur Eindämmung des Corona-Virus setzten Besuchergrenzen beim Vortrag von Jörn Horn, sodass er ihn mehrmals halten musste.

Auch der Fledermausexperte der Uckermark ist Jahr für Jahr in der Blumberger Mühle dabei, um Wissbegierigen mehr von den "Vampiren der Lüfte", ihren Gewohnheiten und ihrer Gefährdung zu erzählen. Nach mehr als 30 Jahren in diesem Metier kennt Jörn Horn sie alle, ob die Wasserfledermaus, das Braune Langohr, die Breitflügelfledermaus oder die Mopsfledermaus. Er weiß, wo sie ihre Wochenstuben haben und überwintern und sorgt mit anderen Naturschützern dafür, dass sie auch künftig Überlebenschancen in der Region haben.

Mangel an Insekten

Die Besucher wollten wissen, wie es den Fledermäusen derzeit geht. "Der vierte trockene Hitzesommer macht vielen Fledermausarten zu schaffen. Andere profitieren aber auch", sagt er. Bei der Hitze sind weniger Insekten in der Luft. "Dadurch haben Arten wie die Rauhautfledermaus wenig Futter und die Muttertiere nicht genügend Milch für die Aufzucht ihrer Jungen. Sie werden verstoßen. Andere Arten wie die Mückenfledermaus haben keine Probleme. Sie ernähren sich von Blattläusen. Die gibt es immer, ebenso Waldfliegen."

Im Fledermausjahr werden um diese Zeit die Jungen so langsam selbstständig. Die Paarungszeit steht an. Die Männchen locken die Weibchen in die Quartiere. Nach dem Winterschlaf, der durchaus bis April oder Mai dauern kann, begeben sich die Weibchen in die Wochenstuben und ziehen ihren Nachwuchs groß.Jörn Horn erzählte mehr über die Anatomie der Fledermaus, berichtete von den verschiedenen Lebensräumen wie Baumhöhlen, Mauerfugen und Winterquartieren wie alten Eiskellern und Erdkellen von Bauern, die eine gleichbleibende Temperatur von acht Grad Celsius und hohe Luftfeuchtigkeit bieten.

Der Fledermauskenner zeigte die Tiere nicht nur auf Bildern, sondern hatte auch diesmal wieder zwei lebende Exemplare mitgebracht. Während die Besucher die Rauhausfledermaus streicheln konnten, wurde beim großen Abendsegler vor den starken Zähnen gewarnt. "Wer Fledermäuse findet, sollte sie mit Handschuhen anfassen", empfahl Jörn Horn. Er lud bei Einbruch der Dunkelheit wieder zum Netzfang im Gelände ein, wo Mücken, Rauhaut- und Zwergfledermaus am häufigsten vorkommen. "Bisher hat es immer geklappt, eine zu fangen", sagte er.

Die Kinder hatten sich am Nachmittag schon mal welche gesichert. Mit den Mitarbeitern der Blumberger Mühle konnten sie aus schwarzen Socken und weiterem Zubehör Fledermäuse basteln.

Aktionstag "Kunst & Wiese"

Auch den Sonntag konnten Naturfreunde im Naturerlebniszentrum erleben. Da wurde gemeinsam mit dem Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin zum Aktionstag "Kunst & Wiese" eingeladen. Geboten wurden unter anderem eine Schmetterlingsführung auf der Streuobstwiese, eine Wiesen-Ausstellungseröffnung, Bastelspaß und eine Wiesenexkursion mit der Hexe Klex und jede Menge Informationen über gefährdete Tierarten bei Fräulein Brehms kunstvollen Darstellungen.