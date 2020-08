Mathias Hausding

Frankfurt (Oder) Die Präsidentin kommt regelrecht ins Schwärmen, wenn sie die Vorteile einer elektronisch geführten Gerichtsakte aufzählt. "Das ist ein Quantensprung für unsere Arbeit", sagt Andrea Diekmann, seit Juli Chefin des Landgerichts Frankfurt (Oder). "Die Verhandlungen werden interaktiver und transparenter, weil alle Beteiligten die Akte zu jeder Zeit vor sich auf dem Rechner haben."

Blättern im Papierstapel entfällt

In Zivilsachen übliche Vergleiche zwischen den Parteien könnten schneller erarbeitet werden, als wenn jeder für sich mit Zettel und Stift rechnet. Streitigkeiten etwa in Bau-Sachen seien umfangreich, da helfe es, lange Mängellisten mit dem Beamer an die Wand zu werfen und gemeinsam durchzugehen. Nicht zu vergessen die Vorteile einer Suchfunktion. Das Blättern in Papierstapeln entfällt mit der E-Akte.

Aber ganz so einfach ist es in der Praxis doch nicht. Seit gut zwei Jahren läuft am Landgericht Frankfurt (Oder) das bislang einzige Pilotprojekt der märkischen Justiz zur elektronischen Gerichtsakte. Hunderte Verfahren wurden abgewickelt. Zwei Zivilkammern und damit rund 20 Personen arbeiten komplett digital.

Und natürlich sind Probleme aufgetreten, die allen Computernutzern aus Freizeit und Job bekannt sein dürften. "Im ersten Jahr gab es Frust, weil die Technik nicht wie gewünscht funktioniert hat", sagt Zivilrichterin Erika Meißner, die von Anfang an dabei war. "Der Markt für Informationstechnologie war nicht auf die Gerichte ausgerichtet."

Inzwischen habe man, was man brauche, und die Technik laufe stabil. Nun rücke die Benutzerfreundlichkeit des Programms in den Fokus. Da gehe es zum Beispiel darum, dass für manche Arbeitsschritte recht viele Klicks gemacht werden müssen und sich die Kolleginnen und Kollegen eine Abkürzung wünschen.

Darüber werde dann in Arbeitsgruppen mit dem IT-Dienstleiter der Justiz sowie mit jenen Ländern diskutiert, die im Verbund dasselbe Programm nutzen. Und wenn man sich einig sei, kümmere sich IBM als Anbieter der elektronischen Integrationsplattform (eIP), so der Name des Programms, um die Umsetzung. "Wir sind ständig am evaluieren, was wir noch brauchen", sagt Erika Meißner.

Die Aufgeschlossenheit der Richterschaft für die E-Akte sei in allen Altersgruppen groß, sagt Präsidentin Diekmann. Erwartet werde natürlich, dass die Technik reibungslos funktioniert. Und sicherlich stelle es für manche Richter eine Herausforderung dar, gewohnte Arbeitsabläufe umzustellen. Wichtig seien deshalb umfangreiche Schulungen für mögliche neue Nutzer. Auch der Gesundheitsschutz ist ein Thema. Stundenlanges Lesen am Bildschirm strengt an.

Ein Fazit und einen Ausblick nach gut zwei Jahren E-Akte in Frankfurt wollen Andrea Diekmann und Erika Meißner nicht geben. Ob und wie das Projekt ausgeweitet wird, dazu gebe es in Brandenburg noch keine Festlegungen. Eigentlich wollte der Rechtsausschuss des Landtags im Frühjahr für eine Bestandsaufnahme an die Oder kommen. Das fiel coronabedingt aus. Nun will sich der Ausschuss Anfang 2021 über das Projekt informieren.