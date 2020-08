Marco Marschall

Eberswalde Hatte es zunächst noch nach "Singing in the Rain" ausgesehen, waren es schon bei Ankunft der Besucher am Samstagvormittag im Forstbotanischen Garten nur noch die Tropfen, die von den Bäumen hinabregneten.

Zum Abend kehrten die Schauer noch einmal zurück. Doch für ein Dach über den Köpfen war zu jeder Zeit gesorgt. Ein geliehenes traditionelles Zirkuszelt diente dazu, Technik und Publikum zu schützen. Das hatte sich zum Singen im Forstbotanischen Garten versammelt – der Ausgangspunkt fürs neue und damit erste Eberswalder Gesangsfest "Singen verbindet".

Sechs Gesangs-Coaches sollten in unterschiedlichen Gruppen das Können der Teilnehmer hervorkitzeln. Das sogenannte Einstiegsatelier mit dem Titel "Ich-kann-nicht-singen" um Musiktherapeutin Gudrun Anders musste krankheitsbedingt leider ausfallen. Alle weiteren fünf Sangeslehrer Hans Lukuschek, Sabine Fahlberg, Wolfgang Thierfeldt, Christine Arnold und Sascha Lej kamen wie angekündigt und luden zunächst im Rahmen von "Guten Morgen Eberswalde" zum Aufwärmen ein. Unter den Gästen im Zirkuszelt etwa 60, die sich für den kostenpflichtigen Coaching-Tag angemeldet hatten, aber auch Guten-Morgen-Besucher, die nur fürs Aufwärmprogramm da waren.

Kultursuchende aus Berlin

Im Fall von Waltraud Köhler sogar bis aus Berlin. "Am Sonnabendvormittag können Sie auch in Berlin lange nach Kultur suchen", sagte die Seniorin befragt von der MOZ. Seit sie die Eberswalder Reihe einmal besucht hatte, zieht es sie immer wieder mal nur zu diesem Anlass mit der Bahn in die Barnimer Kreisstadt.

Sie war am Sonnabend nicht der einzige Gast aus der Hauptstadt. Auch Workshop-Teilnehmer reisten zum Teil von dort an. Einziger Atelierleiter, der nicht wie die anderen in und rund um Eberswalde verwurzelt sind, war der Berliner Wolfgang Thierfeldt – seines Zeichens Jazzmusiker, Dozent an der Universität der Künste Berlin und der Leo-Borchard-Musikschule Berlin-Steglitz-Zehlendorf, Komponist von Film-, Theater- und Ballettmusik und mehr. Sein Vokalensemble Village Voices sollte zum Abschluss des Festes am Abend noch ein Konzert geben.

Die Lust aufs Singen war den Teilnehmern aber schon am Vormittag anzumerken, als das komplette Publikum unter Leitung der einzelnen Coaches als Chor zusammen sang – und das zum Teil gleich mehrstimmig. Und unter Körpereinsatz. Tanz gehörte bei den rituellen Gesängen, wie sie Kursleiterin Sabine Fahlberg am Sonnabend anbot dazu. "Die Indianer sagen, wenn wir tanzen, ist es wie als wenn wir die Erde betrommeln", erklärte sie dem Publikum, das ihren Bewegungen zum Trommeltakt folgte.

Anfangs als zweitägiges Fest geplant, hatte sich der Veranstalter von "Singen verbindet", das Begegnungszentrum Wege zur Gewaltfreiheit um Udo Muszynski, letztlich für die kompakte Ein-Tages-Variante entschieden. Es war ein weiteres Lebenszeichen der durch die Corona-Regelungen immer noch sehr eingeschränkten Kulturszene. Kommenden Sonnabend spielt ein Jazz-Trio bei Guten-Morgen-Eberswalde, dann im Innenhof der Kreisverwaltung.