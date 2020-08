Jörg Kotterba

Krügersdorf Steffen Kukral ist fast verzweifelt, "Weltmeisterschaften in Südafrika – ausgefallen. Die EM nächsten Monat in den Niederlanden – keine Chance. Stopp sämtlicher internationaler Turniere. Aber irgendwie muss es doch trotz Corana weitergehen", meinte er am Wochenende. Fast. Denn der studierte Kommunikationswissenschaftler, Psychologe und Soziologe organisierte Samstag ein nationales Tentpegging-Turnier mit einem Team aus Frankfurt/Main und drei aus Oder-Spree. Der jetzt 60-jährige Kukral gründete Anfang 2017 – auch mit Hilfe des Kreissportbundes Märkisch-Oderland – den Deutschen Tentpegging-Verband. Und wurde Präsident.

Mit fast 50 "Sachen"

Tentpegging? Was, bitte, verbirgt sich hinter dieser Reitsport-Art mit den wunderlich klingenden Disziplinen Lanze Einzel und Team, Indian File und Ring Ring Peg? Die 19-jährige Kim Möbus aus Frankfurt/Main lachte bei dieser Frage, zeigte auf die Coaching Ranch von Kukral. Dort kam Kims Teamgefährte und Coach Christian Dietzel mit fast 50 "Sachen" auf dem Wallach Chico angeprescht. Auf der etwa hundert Meter langen Wettkampfstrecke bohrte Dietzel im vollen Galopp und mit der Präzision eines sehr guten Dartspielers seine Lanze in einen sechs Zentimeter breiten Holzpflock. Der steckte im nassen Boden. Dann reckte der 41-jährige Unternehmensberater stolz den aufgespießten Pflock in den kühler gewordenen Sommertag.

Beim Team-Wettstreit belegten er, Kim Möbus und die 26-jährige Iranerin Shahrzad Ghasempour mit 202 Zählern Platz 2 hinter dem Team Oder-Spree I mit Steffen Kukral, Ute Hermann und Kukral-Lebensgefährtin Angela Breme, die vier Punkte mehr erreichten. Ghasempour siegte in der Einzelwertung mit 86 Punkten vor Breme (80) und Dietzel (76).Nicht ganz so professionell wie Kukral & Co, aber sehr talentiert ist Katja Wilczek aus Schneeberg. Die jetzt 36-jährige Horterzieherin hat nach eigenen Worten "bereits im Bauch meiner Mutti geritten." Jeden Sonntag, 14 Uhr, kommt Katja zum Training auf Kukrals Pferdehof – "fast immer mit meiner Tinker-Stute Sahara." Ihr mache diese Art des Pferdesports viel Freude. Tentpegging sei inzwischen Oberbegriff aller Pferdesportarten, bei denen mit einer Waffe vom Pferd aus ein Ziel anvisiert wird. "Außerdem sind wir hier ein tolles Team, fast eine Familie." Den Wettstreit aus respektvoller Distanz beobachtete Hans-Joachim Müller mit seinem zweieinhalbjährigen Enkel Roman. Müller (67) wohnt seit 1958 in Krügersdorf. "Natürlich haben wir anfangs ungläubig geschaut, weil keiner von uns im Dorf diese außergewöhnliche Sportart kannte. Aber inzwischen finden wir sie toll."

Menschen zusammenbringen

Kukral schlug auch Sonnabend für "seinen" Tentpegging-Verband die Werbetrommel: "Wir wollen entspannte Menschen zusammenbringen, die gemeinsam und nicht gegeneinander Sport machen, die internationalen Familie der Tentpegger vernetzen und regionale, nationale und internationale Turniere besuchen und veranstalten."

Gern laden er und Angela Breme Interessierte zu Schnupperstunden auf ihren Hof. Das Paar teilt ihn mit einigen Haustieren: zwölf Pferde, viele Hühner und Gänse, drei Hunde und zwei Ziegen.

Weitere Infos: Steffen Kukral, Kirchstraße 8 in 15848 Beeskow, Ortsteil Krügersdorf, Telefon 03366 253750, E-Mail: steffen@steffenkukral.de