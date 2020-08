Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Nach wie vor ist die Nutzung der Sporthallen nur eingeschränkt möglich. Um den immer noch aufwändigen Hygienebestimmungen aus dem Weg zu gehen, trainieren beispielsweise die Müllroser Handballer überwiegend im Freien. Schließlich entfällt für Mannschafts- und Kontaktsportarten das Abstandsgebot von 1,50 Metern unter freiem Himmel. Doch spätestens zwei Wochen vor dem geplanten Saisonbeginn wollen dann auch die Handballer in die Halle, um sich spezifischer auf ihre Sportart vorbereiten zu können. Allerdings gilt das landesweite Wettkampfverbot für Indoor-Kontaktsport mit Erwachsenen über 27 Jahren mindestens noch bis zum 4. September.

Immerhin können die bis 27-jährigen Sportler in den Hallen ihrer Sportart nachgehen. Dennoch sind weiterhin Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen erforderlich, insbesondere bei der gemeinsamen Nutzung von Geräten. Das betrifft auch die regelmäßige Belüftung, die Steuerung und Beschränkung des Zutritts und des Aufenthaltes von Personen, die nicht zur Sportgruppe gehören. Schließlich ist in den Räumen weiter die Erhebung der Kontaktdaten aller Teilnehmer notwendig.

Kleine Einschränkungen gibt es beispielsweise auch für die in Neuzelle ansässigen Tischtennis- und Volleyballspieler. Wie die stellvertretende Leiterin Bauamt, Wohnungsvermietung, Gebäudemanagement Doreen Lagansky erklärt, seien die vom Sportbund erhobenen Handlungsempfehlungen verbindlich. Zwar gäbe es Desinfektionsmöglichkeiten am Eingangsbereich, doch können die Duschen wegen des geforderten Mindestabstandes nicht genutzt werden.

Größere Veranstaltungen seien in der Neuzeller Mehrzweckhalle vorerst nicht geplant. Während der Ferien habe der Gastrobereich einen neuen Belag erhalten und seien die Türen abgeschliffen und neu lackiert worden.

In Eisenhüttenstadt kehrt die Hallennutzung ebenfalls schrittweise zur Normalität zurück. "Personen die älter als 27 Jahre sind, müssen sich bei der sportlichen Betätigung in Sporthallen weiter an das Abstandsgebot halten. Die Sportgruppen dieser Personen erarbeiten auf sie zugeschnittene Hygiene- beziehungsweise Personennutzungskonzepte, welche sie dem Bereich Liegenschaften und Immobilienverwaltung einreichen. Nach der Prüfung wird auch diesen Sportgruppen die Nutzung der Sporthallen wieder erlaubt", erklärt der dafür zuständige Mitarbeiter Frank Schrab.

Zuschauer noch ausgeschlossen

So üben die Basketballer bis zur Ü27 sowie die Tischtennisspieler jeweils in der Sporthalle an der Schleuse. Außen vor bleiben jedoch vorerst die Zuschauer. Die fehlenden Einnahmen jedoch könnten laut Wilfried Hohmann, bei der HSG Schlaubetal zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, einige Vereine in arge Probleme bringen.