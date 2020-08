Schlange stehen am Einlass: Auf dem ehemaligen Sportplatz von Letschin besuchten am Sonnabend hunderte Fans von alten Motorrädern und Ifa-Fahrzeugen wie dem beliebten Trabi das 2. Sommerfest der Simson Freunde Oderbruch. © Foto: Cornelia Link-Adam

Cornelia Link-Adam

Letschin (MOZ) Verfehlen konnte man am Sonnabend das 2. Sommerfest der Simson Freunde Oderbruch in Letschin wahrlich nicht. An allen Kreiseln und Hauptstraßen waren Hinweisschilder angebracht, damit auch aus entferntesten Ecken angereiste Besucher den ehemaligen Sportplatz finden. Und dort es ein kleines Volksfest, zog das Spektakel doch Hunderte Besucher an.

Am Freitagabend hatten die Hobbybastler um "Präsident" René Weese bis in die Nacht noch bei brütender Hitze den Platz vorbereitet – Pavillons aufgebaut, die Bretter für die Tanzfläche verlegt, eine Bühne, das große Versorgungszelt mit Bierzeltgarnituren sowie den Zaun errichtet. Samstagmorgen waren sie schon wieder auf den Beinen – im Regen.

Abstands- und Hygieneregeln

Die 20 Simson Freunde hatten sich für die Fest-Neuauflage sogar Verstärkung geholt. So koordinierten nun knapp 30 Freiwillige alles, gut erkennbar in orangefarbenen T-Shirts. Bereits am Einlass wurden coronabedingt Masken verteilt – Desinfektionsmittel war längst auf dem Platz stehend – und mussten sich alle Gäste in Listen eintragen. Auch wurde um Abstand gebeten.

Als das Sommerfest um 10 Uhr begann, regnete es noch immer. Das tat dem Zulauf aber keinen Abbruch. Der alte Sportplatz wurde zum Parkplatz voller Zweiräder, nicht nur Simsons auch AWOs, MZ. Der Freienwalder Feuerwehr-Barkas rollte ebenso herbei wie Ladas, Trabis. Auch die alten Ifa-Gefährte zogen viele Blicke auf sich. Der Regen hörte auf. Jung und Alt führten Benzingespräche. Die Szene boomt, das hörte man mehrfach. Letztes Jahr hatte die Simson Freunde bei ihrem 1. Sommerfest gut 200 Leute mit 100 Fahrzeugen auf dem Platz. Am Samstag waren die Zahlen schon zu Beginn überholt. Es kamen immer mehr. Renè Weese hofft auf maximal 1000, denn mehr wären derzeit bei Veranstaltungen ja auch nicht erlaubt.

Dass sich die Szene kennt, wurde auch bei den Zweitaktpionieren um Silke Gute aus Sauen klar. Sie boten Teile an, stellten ihre Bikes aus und warben für ihre Ausfahrt am 12. September, 11 Uhr ab der Pfaffendorfer Werkstatt. Mit dabei war auch Peter Börner, der mit seiner SR 2, Baujahr 1958, und fünf Bikern trotz des Regens von Fürstenwalde kam. Er unterzog seiner Maschine einen Leistungstest, kam auf 2,4 PS. "Spitze schafft sie 55 km/h, daher haben wir für die Tour gut eine Stunde gebraucht." Spitze bei den getesteten Bikes war eine Simson – von 3,7 auf 27,3 PS getunt.

Die am weitesten angereisten Besucher zur Mittagszeit waren aus Oberhavel gekommen (200km). Aber auch ein Angermünder stand stolz an seinem NVA-Kübeltrabi. "Ich bin ja immer bei Treffen, auch in Alt Tucheband." Ein Hingucker war auch Michael Frohloff. Der Groß Neuendorfer feierte Junggesellenabschied und kam mit einem Traktor-Anhänger voller Kumpels kurz vorbei, zog mit Gummipuppe unterm Arm über den Platz.

Laut wurde es auch, wenn Gordon Ambos sich immer mal wieder auf sein 900er-Honda-Motorrad setzte. Auf einer Stahlplatte führte der Letschiner sogenannte Burnouts vor. Der Gummi vom Hinterrad qualmte, der Platz war vernebelt. Das Spektakel bestaunten viele, wie Toni Kneisel. "Es ist laut, stinkt und ist cool."

Spenden für "Löwenkinder"

Umso besser roch es an den Versorgungsständen. Familie Freitag aus Buchholz bot Burger und Gegrilltes, nebenan standen Rollis Feldküche und ein Eisladen sowie Peter Bienert mit Kuchen und Spezialitäten aus seiner Görlsdorfer Kaffeerösterei. DJ Schluchtie steuerte Technik, Moderation und Getränkestand bei. Es gab auch ADAC-Infos. Kinder amüsierten sich bei Hüpfburg, Schminken und Spiele. Schönste Mopeds wurden prämiert und erneut für den Frankfurter Verein "Löwenkinder" Geld gesammelt – über 1000 Euro hatten ihm die Simson Freunde 2019 übergeben. Am Nachmittag folgte noch eine 30km-Ausfahrt und am Abend sorgten die Bands "Helio" (Wriezen) und "Reckless" (Gusow) sowie die DJs "Anstandslos und Durchgeknallt" für Stimmung.