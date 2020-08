Steffen Göttmann

Altranft (MOZ) Altranft ist ein interessantes Dorf mit viel Potenzial", sagt Anita Marzini. Die Ortsvorsteherin ist neu in der Lokalpolitik. Sie hat nach den jüngsten Kommunalwahlen den langjährigen Ortsvorsteher Bernd Hoffmann abgelöst, der nicht mehr kandidierte. "Er sprach mich mehrfach an, auch Doktor Hanno Hemm motivierte mich zu diesem Schritt", berichtet Anita Marzini. Sie stand zwar auf der Liste der Bad Freienwalder CDU, sei aber parteilos und wolle es auch bleiben, betont die Angestellte der Altranfter Agrarprodukte GmbH.

Zwei Neue im Ortsbeirat

Weiteres neues Mitglied des Ortsbeirates sei Ortswehrführer Marco Lemke. In Marco Jäger haben sie ein erfahrenes Ortsbeiratsmitglied an ihrer Seite. "Bei Bernd Hoffmann und Norbert Langner möchten wir uns für ihre Arbeit im Ortsbeirat bedanken", lobt die Vorsitzende des Ortsbeirates.

Obwohl keiner der drei Ortsbeiratsmitglieder Stadtverordneter sei, klappe die Zusammenarbeit mit Stadtverordnetenversammlung und Stadtverwaltung sehr gut. "Ich treffe im Rathaus immer auf offene Ohren", sagt Anita Marzini. So sei es unproblematisch gewesen, in Altranft Papierkörbe, zwei Bänke an den beiden Bushaltestellen, die Umkleidekabine auf dem Sportplatz und zwei Schaukästen zu errichten.

"Einige Veränderungen brauchen jedoch einen langen Atem und viel Geduld", so die Altranfterin. Dazu zähle, die Geschwindigkeit auf dem Sonnenburger Weg auf 30 km/h zu begrenzen. Ein Hinweisschild an der Alten Heerstraße für die Hausnummern hinter der Bahnlinie, sei erforderlich, um im Notfall die Menschen erreichen zu können. Positiv sei, dass die Lange Wiese noch in diesem Jahr mit Rigolen ausgestattet werde, um künftig Überschwemmungen auf den Grundstücken zu vermeiden.

Weiteres Ziel sei der Ausbau der Dorfgemeinschaftszentrums auf dem alten Gutshof. Der Saal solle vergrößert und verschönert werden. In einem bisher ungenutzten Raum soll sich die Jugendfeuerwehr umziehen können. Eigentlich sei ein neues Dach und eine Fassadensanierung erforderlich, aber der städtische Haushalt gebe dies vermutlich nicht her.

Ferner wollen die Altranfter Parkplätze vor dem Kindergarten schaffen, um das wilde Parken zu verhindern. Ferner solle der Dorfanger erhalten und die Randstreifen instand gesetzt werden. Auf dem Spielplatz am Fischerhaus wünschen sich die Bürger ein neues Gerät für den Spielplatz. "Sorgen bereitet uns der Zustand der denkmalgeschützten Mauern wie die rund um den Friedhof, für die es zurzeit keine Lösung gibt", erklärt Anita Marzini. Ein weiterer Baustein sei eine Hecke im Gewerbegebiet, die die Anwohner erhalten möchten. Da sich dort zwei neue Betriebe niederlassen, fürchten sie um den Bestand.

Baumreihe fester Bestandteil

"Unsere Nachfragen haben ergeben, dass die Baumreihe entlang der Straße fester Bestandteil der Baulinie ist", so Altranfts Ortsvorsteherin. "Mit dem Heckenbewuchs ist es jedoch nicht so gut bestellt", fügt sie hinzu. Sollten die Investoren die Zufahrten zu ihren Betrieben über die Kleine Straße planen, sei sie akut gefährdet. "Wir können nur an die Vernunft der Investoren appellieren", so Anita Marzini. "Mit Stolz erfüllte es uns, dass der neue Fuß- und Gehweg durch den Ort führt", ergänzt sie.

Bestandteil des Ortsteils sind auch das Oderbruch-Museum und Vereine, die das Leben in der Gemeinde ausmachen und Gäste anlocken. Die Ortsvorsteherin ist gespannt, ob es noch in diesem Jahr Traditionen wie Erntefest und Weihnachtsmarkt gibt.