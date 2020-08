Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Seit 2004 ist die Heinrich-­Mann-Bibliothek im Stadthaus am oberen Ende des Marktplatzes beheimatet. Was damals als gute Lösung erschien, weil es für die Nachnutzung der Räume, in denen einst die Stadtverwaltung saß, keinen anderen Vorschlag gab, ist heute eine Kostenfalle. 250 000 Euro müsste die Stadt ersten Schätzungen zufolge in das Haus investieren, um die in die Jahre gekommenen Räumlichkeiten als Bibliothek erhalten zu können.

Das Proble­­m dabei ist: Aus denkmalschutzrechtlichen Gründen könnte weder innerhalb (Fahrstuhl) noch außerhalb des Gebäudes (Rampe) die benötigte Barrierefreiheit hergestellt werden.

Angebot kommt wie gerufen

Wie gerufen kommt da das Angebot einer Strausberger Familie, der das Haus Markt 6 – früher Sitz einer Staatsbank-Filiale und einen Katzensprung vom Stadthaus entfernt – gehört. "Sie hat es uns zur Miete angeboten", sagte Bürgermeisterin Elke Stadeler im Finanzausschuss vergangene Woche. Mit einer Machbarkeitsstudie wolle die Stadt nun prüfen lassen, inwieweit diese Immobilie für die Bibliothek geeignet sei. Dafür seien im aktuellen Haushalt 25 000 Euro umgeschichtet worden, sagte sie. Die Entscheidung obliegt den Stadtverordneten. "Unser klares Ziel ist, Kultur in der Altstadt zu belassen und die Bibliothek aufzuwerten", betonte Elke Stadeler. "Wir hoffen, dass dann auch wieder ein paar mehr Menschen in die Bibliothek kommen."

Die Vorteile der alten Bank liegen auf der Hand. Der wohl Größte: Die Bibliothek könnte eine barrierefrei zu erreichende Fläche von 240 Quadratmetern im Erdgeschoss nutzen, zusätzlich den Keller zur Lagerung ihrer Medien. Auch im Stadthaus stehen 240 Quadratmeter zur Auslage von Büchern bereit, jedoch verteilt auf zwei Ebenen. "Die Kinderbibliothek befindet sich im oberen Bereich, das ist mit Kinderwagen kaum erreichbar", sagte Stadeler im Kulturausschuss am Donnerstag. Sie betonte, dass die Verwaltung der Bibliothek in jedem Fall im Stadthaus bleiben solle.

Kritik kam von Stephan Blumenthal (CDU). Bibliotheken seien generell einem Wandel unterworfen. Dass weniger Nutzer kommen, liege vielleicht weniger am fehlenden Fahrstuhl als an der Digitalisierung. Eine Machbarkeitsstudie brauche es nicht, da die Verwaltung bereits auf zwei Seiten Vor- und Nachteile beider Standorte aufgelistet habe. "Dafür müssen wir nicht 25 000 Euro ausgeben", sagte er. Diese Summe sei eine Schätzung, erklärte die Bürgermeisterin. Es könne auch weniger kosten. Patrick Hübner (UfW/Pro Strausberg) schlug vor, sich vom Vermieter schriftlich bestätigen zu lassen, "dass er notfalls auf uns wartet. Wer gibt uns sonst die Garantie, dass er es nicht schon vorher vermietet?"

Enrico Nickel (Deine Wahl) und Thomas Frenzel (FDP, beide Fraktion Zusammen für ­Strausberg) warben dafür, den Vermieter an den Kosten der Studie zu beteiligen. "Ob es mit der Stadt klappt oder nicht. Er hat ja dann in jedem Fall eine Expertise, für was er seine Räumlichkeiten nutzen kann", sagte Nickel. Elke Stadeler begrüßte diesen Vorschlag und wollte ihn mit in die Verhandlung nehmen. Beide Ausschüsse votierten für die Studie. Ute Wunglück (Linke) schlug vor, eine Eignung als Kulturstätte zu prüfen, falls die Nutzung als Bibliothek nicht in Frage kommt.