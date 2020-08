René Wernitz

Börnicke / Nauen (MOZ) Für Aufregung sorgte eine Paketsendung im Paketzentrum Börnicke (Landkreis Havelland). Diese war am Freitagabend beim Umladen beschädigt worden, der Inhalt dadurch teilweise freigelegt. Wegen des Aussehens und der Eigenschaften des im Paket befindlichen Gegenstands ergab sich der Verdacht, es könnte sich um ein Artilleriegeschoss handeln. Das Paket wurde unverzüglich in einen sicheren und abgesperrten Bereich umgelagert. Experten des Landeskriminalamts (LKA) gaben schließlich Entwarnung: Es handelte sich um eine leere Granathülse, die freilich auch nichts in einem Paket zu suchen hat.

Gegen Absender und Empfänger wird nun wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt.