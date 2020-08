Simone Weber

Nennhausen Seit April wurde in der Kirche in Nennhausen gearbeitet. Die Restaurierung des Epitaphs für Theodor Heinrich Rochus von Rochow (1795-1854) durch den Berliner Restaurator Oliver Guhr ist jetzt abgeschlossen. Einen großen Teil der entstandenen Kosten übernahm die Ostdeutsche Sparkassenstiftung gemeinsam mit der Mittelbrandenburgischen Sparkasse Potsdam.

"Auch im Vergleich zum zweiten Epitaph in unserer Dorfkirche, dem größeren und prächtigeren Lochow-Epitaph, ist jetzt erkennbar, welche Schönheit auch das zuvor eher unscheinbar wirkende Rochow-Epitaph hat. Alle Schäden sind behoben, fehlende Elemente wurden ergänzt", freut sich Gemeindeglied Felix Doepner, der die Restaurierungsarbeiten begleitete. "Vor allem mit seiner Goldschrift, die dem Epitaph seinen besonderen Glanz gibt, kommt dieses Epitaph nun wieder zur Geltung."

Das gesamte Epitaph war bereits zu DDR-Zeiten, ohne heute nachvollziehbaren Grund, komplett übermalt worden. Durch denkmalpflegerische Voruntersuchungen waren darunter drei frühere verschiedene Farbschichten freigelegt worden. "Gemeinde und Denkmalschutz entschieden sich für einen Neuanstrich des gesamten Epitaphs in Weißgrau, das dem Farbton des ursprünglichen Anstrichs nahe kommt", schildert Restaurator Guhr die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde. "Die, von früherer Farbe gesäuberte, Widmungs-Inschrift wurde, nach Neuanstrich, mit Goldfarbe neu ausgelegt und ist so erst wieder vollständig lesbar."

"Theod: Hein: Roch: v. Rochow, k. p. General Luiet: und Gesandte, Erbherr auf Nennhausen, Bamme, Jeserich, Prechwitz u. Reckahne, geb: zu Nennhausen am 20‘ Ap: 1795, gest: zu Petersburg den 19‘ Ap: 1854, beigesetzt am 12‘ Aug: d. J. in der Familiengruft seiner Kinder zu Jaispitz in Mähren. / Selig sind die in dem Herrn sterben. / Sein irdisch Leben war Liebe bis in den Tod; in ihr ist er zum wahren Leben durchgedrungen; nun trägt ihn die göttliche Liebe die uns die Stätte bereitet und hält ihn von Ewigkeit in Ewigkeit." So steht es auf dem Epitaph. Die kleine Tafel darunter trägt die Inschrift "Seinem Andenken die trauernde Witwe Mathilde Elisabeth, geb: Gräf: Wartensleben."

Theodor von Rochows Witwe gab nach dem Tod ihres Gatten den Auftrag für das Epitaph, welches der bedeutende und vielseitige Berliner Architekt, Baurat und Bauforscher Friedrich Adler (1827-1908) schuf. "Die figürliche Darstellung des neugotischen Sandsteinepitaphs mit zwei flankierenden charakteristischen Ritterfiguren ist für die Mitte des 19. Jahrhunderts etwas Besonderes", so der Restaurator, der das abgebrochene Teilstück des Schwertes in der Hand der linken Figur aus Blei nachgegossen hat. Das über Jahrzehnte verfaulte Holzkreuz oberhalb des Epitaphs wurde durch ein neues ersetzt. Schließlich wurde der Sockel des Epitaphs ergänzt.

Theodor von Rochow war ein Sohn von Caroline von Rochow (1773-1831), die 1803 in zweiter Ehe den bekannten romantischen Schriftsteller Friedrich Baron de la Motte Fouqué (1777-1843) geheiratet hatte. In erster Ehe war ein von Rochow ihr Gatte. Der hatte sich 1799 wegen Spielschulden das Leben genommen.