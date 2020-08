Dieter Seewald

Brandenburg (Martin Terstegge) Auch im Heimdebüt, am Sonnabend gegen den Greifswalder FC, blieben die Fußballer des BSC Süd 05 punktfrei. Trainer Mario Block muss in Zukunft auf den in der Vorbereitung erfolgreichsten Angreifer Diego Lima de Mello verzichten, dessen Aufenthaltsgenehmigung nicht bis zum Ende der Spielserie verlängert wurde. Dafür wurde kurzfristig Hajar Ibrahim verpflichtet, der zuvor beim Ligakonkurrenten TSG Neustrelitz spielte.

Insgesamt begannen die Nullfünfer gut, bis Jovanovic in der 15. Minute einen Fehler auf der linken Abwehrseite zur Gästeführung nutzte. Allerdings hätte der Berliner Schiedsrichter Wiethüchter zuvor auch durchaus auf Strafstoß für die Brandenburger entscheiden können, als Gästekeeper Adam Marcuk den nachsetzenden Saheed Mustapha im Strafraum zu Fall brachte.

Es gelang den Nullfünfern jedoch nicht, dem Spiel eigene Akzente zu verleihen. Die gut stehenden Boddestädter hatten keine Probleme die Angriffsversuche der Heimmannschaft abzufangen. Ein Eckball von Nils Müller konnte aus dem Strafraum befördert werden (22.) und nach einem erneuten Fehler Marcuks kam Andre Marenin zum Abschluss, der knapp am oberen linken Toreck vorbei ging. Das war der erste nennenswerte Abschluss der Gastgeber in der ersten Hälfte. Auf der Gegenseite verhinderte nach einem Eckstoß der GästeHafez El-Ali das mögliche 0:2, als er vor der Torlinie klärte (27.)

Auch nach Wiederanpfiff fehlte der Elf von Trainer Block der nötige Biss um eigene Offensivakzente zu setzen. Die Gäste wurden immer sicherer und sorgten, erneut durch Jovanovic, der eine Eingabe per Kopf im Gehäuse von Daniel Wessel zum 2:0 unterbrachte, für die Vorentscheidung. Es gelang den Platzherren an diesem Tage nicht dem Spiel nochmals Spannung zu verleihen. Wenige gelungene Aktionen nach vorn, doch dafür etliche Abspielfehler hemmten den Spielfluss.

In deren Folge wechselte Block im weiteren Verlauf gleich fünfmal aus, was dem Spiel aber auch keine neuen Impulse verlieh. Als der eingewechselte Max-Bennet Säger seinen Gegenspieler im Strafraum zu Fall brachte, verwandelte Kamil Pozniak den fälligen Strafstoß in der 85.Minute zum verdienten 3:0-Endstand für die Gäste.

Am kommenden Sonntag (30. August) geht die Reise zum gut gestarteten SV Tasmania Berlin. Ob die Nullfünfer ausgerechnet beim Spitzenreiter mehr Durchschlagskraft erreichen scheint nach den bisherigen Auftritten fraglich, wäre aber unabdingbar.

BSC Süd 05:Daniel Wessel - Luca Köhn (77.Max-Bennet Säger), Max Grundmann, Larry Oellers, Hafez El-Ali - Saheed Mustapha, Nico Gereke (77.William Kuhnigk) - Jonas Günther (54. Hajar Ibrahim), Nils Müller, Andre Marenin (67. Ruben Pilumyan) - Nils Mema (54.Silva Magalhaes).