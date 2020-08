Martin Terstegge\BRAWO

Brandenburg Nach den beiden Pokalsiegen bleiben die Fußballer des FC Stahl Brandenburg auch zum Saisonauftakt im Heimspiel gegen Fortuna Babelsberg in der Erfolgsspur. Gegen einen der Mitfavoriten um den Staffelsieg setzten sich die Spieler von Trainer Maik Aumann mit 2:0 durch.

Der erste Durchgang verlief sehr ausgeglichen, wobei die Babelsberger die bessere Spielanlage besaßen. Beide Abwehrreihen standen sehr stabil, Möglichkeiten blieben daher vor der Pause Mangelware. In der 20. Minute lenkte Stahl-Schlussmann Moustapha Moussa Nouka einen Freistoß an die Latte, das war die größte Chance der Gäste in Hälfte eins. Auf der Gegenseite nutzten die Gastgeber ihre Möglichkeit. Torjäger Lukas Hehne nutzte eine Abstimmungsschwierigkeit in der Fortuna-Defensive zur überraschenden Führung.

Der erwartete Sturmlauf der Babelsberger nach dem Seitenwechsel blieb aus. Immer wieder liefen sie sich an der gut gestaffelten Abwehr der Gastgeber fest. Die Stahl-Spieler glänzten wieder einmal mit ihrer hervorragenden Athletik. Sie störten früh die Gästeangriffe, kamen so zu einige Kontergelegenheiten, die aber zum Teil überhastet vergeben wurden. Die größte Chance zum 2:0 vergab Adrian Jaskola, als er sich gut durchspielte, doch sein Heber über den gegnerischen Torhüter ging knapp am rechten Pfosten vorbei.

Die Fortunen hatten aber durchaus Möglichkeiten zum Ausgleich. Einmal ging ein Schuss um einen Meter neben das Ziel und dann war es zweimal Nouka der beherzt eingriff.

Die Entscheidung fiel dann in der 76. Minute. Leon Sitz, der nach seiner krankheitsbedingten Pause gegen Eberswalde, wieder in der Startelf stand umspielte gekonnt den Torhüter und tunnelte dann noch den Abwehrspieler, der vor der Linie klären wollte.

Trainer Aumann lobte nach dem Spielende ausdrücklich die Einsatzbereitschaft seines Teams, die die Grundlage des Erfolgs bildete. Und die Erfolge beziehungsweise die Spielweise bleiben den heimischen Fans nicht verborgen. War bei den Pokalpartien schon ein gewachsenes Zuschauerinteresse zu verzeichnen, so wollten zum Landesligastart 250 Besucher die junge Stahl-Truppe beim Siegen zu sehen. Sollte sie die nächste Auswärtshürde nehmen - am kommenden Sonnabend (29. August) geht es zum FC Hennigsdorf, das in der 1. Pokalrunde mit 4:1 bezwungen wurde - dürften am 5. September, im Heimspiel gegen den SV Eintracht Alt Ruppin eine erneute Steigerung zu verzeichnen sein.