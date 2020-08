BRAWO

Falkensee Am Samstagnachmittag kam es in der Elsterstraße in Falkensee zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Anwohner alarmierten die Feuerwehr und Polizei wegen einer aufsteigenden Rauchwolke. Das Haus wurde durch die Einsatzkräfte geräumt und die betreffende Wohnung nach der Ursache abgesucht. Dabei stellte sich heraus, dass ein auf dem Herd stehender Kochtopf die Brandursache war.

Der Mieter der Wohnung hatte sich etwas kochen wollen, dann aber den Topf aus den Augen gelassen. Unglücklich für den 57-jährigen: das Mittagessen war verbrannt und ungenießbar, Glück für ihn: es entstand weder Personen- noch Sachschaden und das Haus war weiterhin bewohnbar.