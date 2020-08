BRAWO

Plaue Der Historische Verein Brandenburg/Havel und die Evangelische Kirchengemeinde Plaue laden am Donnerstag, 27. August, um 17 Uhr in die Plauer Kirche ein. In seinem Vortrag unter dem Titel "Die Martin-Luther-Büste von Johann Gottfried Schadow in der Kirche zu Plaue" präsentiert der Brandenburger Kunsthistoriker Dr. Ulrich Wiesner seine Forschungsergebnisse und entführt die Zuhörer in die Welt des preußischen Klassizismus. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei, um eine Spende zugunsten der Vereinsarbeit des Historischen Vereins Brandenburg/Havel wird gebeten.