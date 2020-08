René Wernitz

Potsdam (MOZ) Generalsuperintendentin Heilgard Asmus (61) ist am Sonntag mit einem Festgottesdienst in Potsdam offiziell aus ihrem Amt verabschiedet worden. Die Theologin aus Brandenburg an der Havel wurde durch Bischof Christian Stäblein entpflichtet. Dieser war der einzige, der in der hiesigen Kirchenhierarchie über Asmus stand.

Der seit dem 16. Jahrhundert gebräuchliche Begriff Superintendent ist auch im protestantisch vorgeprägten Havelland durchaus noch bekannt. Thomas Tutzschke ist sozusagen Chef des fusionierten Kirchenkreises Nauen-Rathenow. Weiter östlich besteht der Kirchenkreis Falkensee. Beide gehören zum Sprengel Potsdam, dem die auf zehn Jahre gewählte Heilgard Asmus seit 2010 vorgestanden hatte.

Der Sprengel Potsdam umfasst neun Kirchenkreise von der Uckermark bis zur Mittelmark. Er ist einer von dreien der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Ferner bestehen die Sprengel Berlin und Görlitz. Als Cottbus noch einen eigenständigen Sprengel darstellte, war Heilgard Asmus bis zuletzt dessen Generalsuperintendentin gewesen (2005-2010).

Mitunter wird der Begriff Generalsuperintendent noch mit Regionalbischof gleichgesetzt. Tatsächlich treten die Generalsuperintendentinnen als Vertreterinnen des Bischofs in ihrem jeweiligen Sprengel in Erscheinung. Ansonsten seien sie als Seelsorgerinnen der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. Sie hätten das Recht zur Ordination (Einsetzung von Pfarrern) und die Verpflichtung zur Kirchenvisitation, wie auf www.ekbo.de erläutert wird.

Heilgard Asmus, 2016 ausgezeichnet mit dem Verdienstorden des Landes Brandenburg, wechselt nun in die theologische Erwachsenenbildung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Am Anfang ihrer kirchlichen Entwicklung steht eine Berufsausbildung mit Abitur, ehe die gebürtige Lehninerin in Jena Theologie studierte. Von 1987 bis 1999 war sie Pfarrerin in Brandenburg an der Havel.

Ihr Nachfolger in Potsdam wird sehr wahrscheinlich männlich sein. Denn für das Amt des Generalsuperintendenten kandidieren aktuell die Theologen Christoph Vogel aus Berlin und Kristóf Bálint aus Bad Frankenhausen in Thüringen. Die Wahl erfolgt am 6. September.