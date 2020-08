BRAWO

Brandenburg Eine Anruferin teilte der Polizei am Sonntagvormittag mit, dass bislang unbekannte Täter die Wohnungstür ihrer Mietwohnung in der Krakauer Landstraße zwischen Sonnabendabend und Sonntagmorgen beschädigt haben. Dabei wurde der Schließzylinder der Wohnungstür offenbar durch einbringen von Klebstoff so beschädigt, dass der Schlüssel nicht mehr ins Schloss gesteckt werden konnte. Eine Anzeige wurde aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 50 Euro.