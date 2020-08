BRAWO

Bad Belzig Coroanabedingt hat auch der Evangelische Kirchenkreis Mittelmark-Brandenburg (EKMB) seine konstituierende Sitzung verschoben. Statt im Frühjahr haben sich 59 neu gewählte Synodale vergangenen Wochenende in der Mehrzweckhalle "Albert Baur" in Bad Belzig getroffen.

Gleich zu Beginn dieser Synode wurde das neue Präsidium gewählt: Stefan Köhler-Apel, Jurist aus Schenkenberg, ist der alte und der neue Präses. Ohne Gegenkandidaten und mit 51 der 58 abgegebenen Stimmen haben ihm die Synodalen in geheimer Abstimmung ihr Vertrauen ausgesprochen. Köhler-Apel bringt langjährige Erfahrung mit, er hat sowohl den Prozess der Fusion des EKMB (2012) als auch den Beitritt der Kirchengemeinde Werder/Havel zum EKMB (2019) begleitet.

Ebenso wiedergewählt (50 der 59 abgegebenen Stimmen) wurde Oliver Notzke für das Amt des Vizepräses. Notzke, lange Jahre im Ehrenamt, jetzt kirchlicher Mitarbeiter mit berufsbegleitendem Theologiestudium aus Golzow, bringt neben beruflichen vor allem Erfahrungen aus der praktischen Gemeindearbeit ein. Das neue Gesicht im Präsidium kommt aus Werder. Claudia Busse-Engelhardt wurde mit 55 der 59 abgegebenen Stimmen ebenfalls als Vizepräses gewählt. In ihrer Vorstellung betonten die Mitglieder des Präsidiums, dass ihnen die Entwicklung kirchlichen Lebens im ländlichen Raum am Herzen liegt. Sie wünschen sich starke Gemeinden und betonen, dass der Kirchenkreis das Bewusstsein braucht, im Dienst für die Gemeinden zu stehen. Ebenso wichtig sind die Stärkung der Struktur im ländlichen Kirchenkreis, der Ausbau und die Nutzung digitaler Medien und die Jugendarbeit.

Die Synode ist das oberste Leitungsgremium, das Parlament, des EKMB, in dem jeder Pfarrbereich vertreten ist. Insgesamt gehören in dieser Legislatur 65 Mitglieder der Synode an, die von ihren Gemeinden für sechs Jahre gewählt worden sind.

Aus der Synode heraus werden die Mitglieder des Kreiskirchenrates (KKR) gewählt, der die Aufgaben der Synode zwischen ihren Tagungen wahrnimmt.

Deshalb hatten die Synodalen auch die Aufgabe, den neuen KKR zu wählen: Sieben ehrenamtliche und vier hauptamtliche Mitglieder und deren Stellvertreter*innen.

Somit gibt es nun auch einen neuen Kreiskirchenrat, dem außer den gewählten Mitgliedern der Superintendent und der Präses angehören.

Ebenfalls gewählt wurden die beiden Stellvertreter des Superintendenten: Matthias Stephan, Pfarrer in Bad Belzig / Rädigke, und Susanne Graap, Pfarrerin am Brandenburger Dom.

Zu bereits vorgerückter Stunde stand der Bericht über den Fortschritt der Planungen für das Bauvorhaben in Lehnin auf der Tagesordnung. Dort soll im Gemeindehaus der Klosterkirchengemeinde um- und angebaut werden, um für den Kirchenkreis ein Zentrum mit Sitz der Superintendentur, der Kreisbeauftragten sowie Versammlungsräumen zu schaffen. Baupflegerin Andrea Molkenthin musste den Synodalen berichten, dass der geplante Puffer von 700 000 Euro nicht ausreicht und die Kosten des geplanten Projekts sich derzeit bei einer Summe von über 3 Millionen Euro befinden.

Der Präses versprach den Synodalen kurzfristig einen Zwischenbericht aus der Suptur zum aktuellen Sachstand.

Weiterhin wird es zur nächsten Synode am 7. November vorab einen Sachstandsbericht der Baupflegerin geben, auf dessen Grundlage die Synode dann beraten kann.