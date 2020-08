OGA

Oranienburg (MOZ) Mehr als 15 Musiker stehen am 4. September mit Rock, Blues, Klassik, Folk und Liedermachermusik bei der diesjährigen Gitarrenfete auf der Bühne im Oranienburger Weidengarten.

Headliner sind die Bluesrocker von "Stumbling Jay and the Fabulous". Zuvor geben sich Schüler des Oranienburger Gitarrenlehrers und Musikers, Oliver Dehnick, auf der Bühne die Klinke in die Hand. Außerdem gibt es Auftritte von Lisa Schmidt und Florian Ernst.

Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro.