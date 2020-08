MOZ

Uckermark (MOZ) An einer Baustelle in Höhe des Autobahndreiecks Uckermark kam es am Sonntagvormittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden.

An der Baustelle wird die Fahrbahn aktuell auf eine Spur verengt, weswegen es sich in Richtung Berlin staut. Auch zum Zeitpunkt des Unfalls staute es sich an dieser Stelle. Ein Mazda-Fahrer hatte zuvor noch ein anderes Fahrzeug überholt und war dann auf die rechte Spur gefahren. Dabei schob er einen Honda auf den davorstehenden VW.

Im Honda saßen zwei Frauen, die schwer verletzt in verschiedene Krankenhäuser gebracht wurden. Der 80-jährige Mazdafahrer wurde ebenfalls schwer verletzt und kam in ein umliegendes Klinikum. Die drei Insassen des VW blieben unverletzt und konnten ihre Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen. Das Auto wurde nur leicht beschädigt.

Für die Unfallaufnahme musste die BAB20 in Richtung Berlin für etwa 90 Minuten gesperrt werden. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mazdafahrers. Der Sachschaden beträgt geschätzte 15.000 Euro.