Eberswalde (MOZ) Mehrere Männer sind am Sonnabendmorgen in eine Wohnung in Eberswalde eingebrochen und haben den Wohnungsinhaber mit einem Messer bedroht. Im Zuge des Einbruchs erbeuteten sie Geld, Zigaretten sowie eine Spielkonsole mit mehreren dazugehörenden Spielen.

Der Polizei gelang es schnell, einen Verdächtigen zu ermitteln, der der Behörde auch bereits namentlich bekannt war. Dieser wurde in seiner Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnten auch einige Gegenstände sichergestellt werden. Ob diese im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen, muss noch ermittelt werden.

Der Polizei gelang es außerdem, die drei anderen mutmaßlichen Täter zu ermitteln. Die Männer im Alter von 18 und 19 Jahren sind der Polizei bereits bekannt.