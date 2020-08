Silvia Passow

Prietzen / Potsdam. In Bundesdeutschen Städten und Dörfern rattern an Samstagen oft die Rasenmäher um die Wette. Nicht so bei Stefan Bauer aus Prietzen, einem Ortsteil der Gemeinde Havelaue (Amt Rhinow) im Naturpark Westhavelland. Wenn Bauer eine Wiese kürzt, dann ist das beschaulich.

Mit jeder leichten Bewegung landet das frische Gras vor seinen Füßen. Obwohl das ganze so beruhigend auf die Sinne wirkt, kommt er doch ordentlich voran. Kein Wunder: Stefan Bauer versteht sich an der Sense, hat das alte Handwerk und alles was dazu gehört, bei Fachleuten in Süddeutschland und Österreich gelernt. Sein Wissen gibt er in Kursen gern weiter. Der Sensenverein Deutschland führt Bauer als einzigen Sensenlehrer in Brandenburg.

Dass der Umgang mit dem altertümlich anmutenden Gerät gelernt sein will, ist nicht nur der eigenen Sicherheit geschuldet. Der Erfolg des Mähens, hängt ganz entschieden von der Fähigkeit des Sensenmähers ab. Eine Erfahrung, die auch Alexander Gorges sammelte. Sein Versuch mit der Sense Gras zu mähen, sei schmählich ausgegangen: "Ich habe die Wiese eher erschlagen, als gemäht."

Gorges trat an, um von Bauer das Sensen zu lernen. Mit ihm waren noch sieben weitere, potenzielle Sensenmänner und Frauen jüngst zum Workshop "Dengeln und Sensen" in Potsdam erschienen. Mario Sitte vom BUND hatte das Treffen initiiert. Der 30-Jährige aus Potsdam stellte sich als "Bunte-Wiesen-Ehrenamt-Betreuer" vor, und auf einer solch bunten Wiese trafen sich die Teilnehmer des Workshops.

Die Habichtswiese in Potsdam gehört zum Projekt des Vereins Stadtrandelfen. Gemeinsam mit ihm bewirtschaftet der BUND die Wiese. Und damit das naturnah geschieht, waren je vier Elfen und vier BUND-Mitglieder bereit, den Umgang mit der Sense zu erlernen. Aus Liebe zur Natur, sagten sie. Weil es ein guter Ausgleich zum Büro-Job sei, meinte ein anderer.

Ruhe, körperliche Arbeit an der frischen Luft, kein Lärm - das sind alles gute Gründe fürs Sensen. "Mähmaschinen sind nicht nur schlecht für die Wiese. Sie töten sehr viele Insekten. Gerade einmal 10 bis 20 Prozent der Insekten auf einer Wiese überleben eine maschinelle Mahd", so Sitte.

Für Stefan Bauer hatte das Sensenlernen einen eher pragmatischen Ursprung. Zur Sense kam er quasi durch die Hintertür der Scheune, und nicht unbedingt durchs Tor. Der gebürtige Berliner beschreibt, wie er in Neukölln lebte. "In einer Betonburg", sagte er. Beruflich verschlug es ihn dann nach Niedersachsen. "Dort bezog ich eine Wohnung mit einem kleinen Garten. So 5 mal 5 Meter. Ich dachte mir, das ist zu klein für einen Rasenmäher", erzählte er weiter und auch, wie er sich einen Hand-Mäher kaufte und diesen alsbald als untauglich einstufte.

Also wieder in den Baumarkt, und diesmal kaufte Bauer sich eine Sense: "Die taugte allerdings nur für Brennnesseln!" Von seinen Vorhaben, die Wiese auf die altmodische Art kürzen zu wollen, berichtete er einem Kollegen. "Und der kam dann mit seiner Sense vorbei. Ich war fasziniert, das war wie eine Offenbarung", so Bauer über diesen Moment. Der Kollege erklärte ihm, worin der Erfolg beim Sensen liegt: "Im Dengeln und einem ordentlichen Sensenblatt!"

Das Dengeln, also das Schärfen des Sensenblatts, lernte Bauer von Fachleuten. Und so richtig loslegen konnte er, nachdem er vor neun Jahren nach Prietzen gezogen war. Die dort zur Verfügung stehende Wiese inspirierte ihn, er besuchte weitere Lehrgänge in Sachen Dengeln und Sensen. Seit zwei Jahren bildet der 57-Jährige selbst aus, ist nun ein erfahrener Sensenmann.

Den Begriff Sensenmann sieht Bauer keineswegs negativ besetzt. "Denn eigentlich ist der Sensenmann ein Lebensbringer", betonte er und erläutert auch gleich warum: "Mit der Sense wurde Heu für die Tiere für den Winter gemacht. Gab es viel Heu, ging es den Tieren gut. Ging es den Tieren gut, hatten auch die Menschen keine Not."

Der Sensenmann als Todesbote käme aus den Bauernkriegen. Die Bauern hatten keine Waffen, wohl aber ihre Arbeitsgeräte, mit denen sie in die Schlacht zogen. Die Sense sagte Bauer, ist bereits vor Jahrhunderten erfunden worden, eine Weiterentwicklung der Sichel. "Sie ist heute so gut wie damals."

Die beste Tageszeit zum Sensen sei der sehr frühe Morgen, wenn noch der Tau auf den Halmen liegt. "Solange sich die Halme nicht biegen, kann gemäht werden", erläuterte er, die entsetzten Blicke aus dem Kreis der Kursteilnehmer interpretierend. "Die Königsdisziplin ist ganz weiches Gras mähen", so Bauer und versicherte, am Ende der zwei Tage würden alle Teilnehmer mit der Sense arbeiten können.