Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eine polnische Schülerin am Karl-Liebknecht-Gymnasium in Frankfurt (Oder) ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Darüber informierte die Pressestelle der Stadt am Montag. Demnach habe das Mädchen leichte Krankheitssymptome und werde deshalb zurzeit im Krankenhaus in Zielona Góra behandelt.

Die Schülerin war bereits in der vorigen Woche auf Covid-19 getestet worden, am Freitag lag dann das Ergebnis vor. Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Fälle an der Schule auf insgesamt 4, darunter drei Schüler und eine Lehrkraft.

Unterdessen haben sich am Wochenende rund 350 Schüler der 7. und 9. Klassen sowie alle Lehrer des Gymnasiums einem Corona-Test unterzogen. Abgesichert wurde der Massentest unter anderem vom Katastrophenschutz der Stadt sowie Mitarbeitern des Gesundheitsamtes. "Die Testungen waren ausgezeichnet vorbereitet, Schüler und Lehrer haben tapfer mitgemacht", berichtet Uwe Meier.

Die Schulleitung hofft, dass die Auswertung der Tests bis Dienstagnachmittag (25. August) abgeschlossen ist, heißt es in einer Mitteilung auf der Internetseite des Gymnasiums. Sollte es bis Dienstagabend keine anderslautende Meldung geben, soll am Mittwoch wieder der Präsenzunterricht für alle Schüler beginnen. Am vorigen Dienstag, 18. August, war das Gymnasium vorübergehend geschlossen worden, die Schüler zweier Klassen befinden sich in häuslicher Isolation.

In Frankfurt selbst ist am Montag keine weitere Neuinfektion hinzugekommen. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle sank auf 16, nachdem drei positiv Getestete inzwischen wieder als genesen gelten. Darüber hinaus wurden 39 Frankfurter aus der häuslichen Quarantäne entlassen. Es handele sich um Personen aus dem Umfeld des Infektionsgeschehens am Basar in Słubice, Reiserückkehrer sowie Gäste einer Einschulungsfeier vom 8. August, auf die sich viele der jüngsten Corona-Fälle in Frankfurt zurückführen lassen. Damit befinden sich zurzeit insgesamt noch 90 Personen in der Stadt in häuslicher Quarantäne.