Herzsprung Ein 81-Jähriger ist am Sonntagvormittag auf Autobahn 24 auf einen vollbesetzten Kleinbus aufgefahren. Der war zwischen Wittstock und Herzsprung unterwegs. Als sich der Verkehr staute, musste der 37-jährige Transporter-Fahrer bremsen. Dies bemerkte der81-jährige Honda-Fahrer hinter ihm offenbar zu spät und krachte von hinten in den VW. Durch den laut Polizeiangaben starken Aufprall wurden der 81-Jährige und der Transporter-Fahrer sowie die drei weiteren Insassen im Alter von 24, 41 und 45 Jahren leicht verletzt. Sie alle kamen zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Zur Erstversorgung war ein Rettungshubschrauber am Unfallort gelandet, so dass die Fahrbahn in Richtung Berlin für etwa 30 Minuten gesperrt werden musste. Es kam zu erheblichem Rückstau bis über das Dreieck Dosse hinaus. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 20 000 Euro angegeben.