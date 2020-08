Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Dieses Dokument war die Grundlage, als am 13. August 1961 Hennigsdorf von Westberlin abgeriegelt wurde: Der Berliner Dr. Andreas Horn schenkte am Montag dem Hennigsdorfer Stadtarchiv eine topografische Karte, auf der die Bereitstellungsräume der Kampftruppen und die Verteilung der Posten eingetragen sind, die zwischen Hennigsdorf und Papenberge am Tag des Mauerbaus und in den Monaten danach die Grenze sicherten. Außerhalb Berlins, so berichtet Horn, hätten in den ersten Monaten nach dem Mauerbau die Kampftruppen die Grenze zu Westberlin bewacht.

"Diese Einsatzkarte für den Mauerbau war 30 Jahre im Keller meines Vaters versteckt", erzählt Horn. Dieser sei zu jener Zeit als Mitglied der Kampftruppen des Hennigsdorfer Lokwerks LEW für das Karten- und Meldewesen zuständig gewesen. Beim Einsatz am 14. August 1961 sei die Karte, die als Vertrauliche Verschlusssache eingestuft war, verloren gegangen. Das habe die Stasi auf den Plan gerufen. Diese habe vermutet, dass die Karte dem sogenannten Klassenfeind übergeben worden sei. Als das vermisste Dokument Monate später beim Reinigen seines Jeeps wieder auftauchte, habe der Vater sie versteckt. Genau 30 Jahre später schenkte er sie seinem Sohn zum 30. Geburtstag. Es dauerte nochmals fast 30 Jahre, bis sie im Stadtarchiv landete. Sie soll im Grenzturm-Museum ausgestellt werden.