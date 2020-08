Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Günter und Irmgard Tschammer kennen den Hirschsprung bei Freiburg gut. Das Hohen Neuendorfer Ehepaar hat den Bronzehirsch auf der einen Seite des Tales und das Kreuz auf dem Felsvorsprung auf der anderen Seite bei einem seiner Besuche in der Partnerstadt Müllheim schon vor vielen Jahren besichtigt. Die beiden freuen sich immer wieder, die Freunde zu sehen, zum Beispiel Harald Gritzner, der am Sonntag im "Kultursaalon" im Rathaussaal seine märchenhafte Version des Hirschsprungs im Höllental vorgestellt hat.

Aus historischen Quellen und überlieferter Sage hat der Autor seine ganz eigene Interpretation geschaffen, und Günter und Irmgard Tschammer sichern sich gleich mehrere Exemplare des Buches für die Enkelkinder.

Hannelore Keil überbringt als Vorsitzende des Müllheimer Partnerschaftskomitees die Grüße von Martin Löffler. Er ist seit Oktober 2019 Bürgermeister von Müllheim und Hannelore Keil zufolge gespannt darauf, nach Hohen Neuendorf kommen zu können. Wegen der Corona-Pandemie kam es bisher nicht dazu. "Corona kann uns aber nicht trennen", stellt die Hannelore Keil fest.

Dass das Zusammenwirken nahtlos klappt, beweisen der Autor, aber auch der Verein Kesse Sohle sowie der Pantomime Michael Muske. Die Hip-Hop- und Rope-Skipping Gruppe des Hennigsdorf-Hohen Neuendorfer Vereins haben ein Programm vorbereitet. Ihre Tänze vor der Märchen-Lesung und eine szenische Pantomime zu einem Text von Harald Gritzner im Anschluss runden den Nachmittag ab.

Als Zugabe trägt Harald Gritzner ein humoristisches Gedicht vor, das er hörbar Theodor Fontanes Werk entlehnt hat. Analog zu Ribbecks Birnbaum wächst dabei aus dem Grab eines alten Müllheimers ein Nussbaum. Damit ist zugleich wieder der Bogen nach Hohen Neuendorf geschlagen: Denn Marian Przybilla vom Partnerschaftskomitee hat vor Jahren in einem Topf eine Müllheimer Nuss zu einem kleinen Bäumchen gezüchtet. Dieses soll bei nächster Gelegenheit an geeigneter Stelle einen Platz in der Stadt erhalten.