Thorsten Pifan

Prenzlau Öffentlichkeitsfahndung: Die Polizei bittet um Hilfe bei der Aufklärung eines Raubüberfalls in Prenzlau. Dort hatte bereits am 15. Juli ein Mann den Lidl-Markt an der Stettiner Straße ausgeraubt. Die Polizei-Meldung mit dem Fahndungsaufruf ist am Montag veröffentlicht worden.

"Wir hatten vorher noch keine Freigabe von der Staatsanwaltschaft", sagte Polizei-Sprecher Gerald Pillkuhn auf Nachfrage, warum zwischen dem eigentlichen Verbrechen und der Fahndung mehr als einen Monat Differenz liegen.

Der unbekannte Mann entfernte sich umgehend aus dem Kassenbereich und flüchtete anschließend mit einem Fahrrad. Die Mitarbeiterin an der Kasse ist bei dem Überfall nicht verletzt worden und kam mit dem Schrecken davon.

Zeugen haben den Mann gegenüber der Polizei wie folgt beschrieben: Es ist etwa 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Sein Erscheinungsbild wirkte ungepflegt. Er trug einen schwarzen Kapuzenpulli und eine dunkelgrüne tarnfarbene Jogginghose. An den Händen hatte er schwarze Handschuhe mit weißem Skelett-Aufdruck.

Die Polizei wendet sich nun mit der Bitte an die Bevölkerung, sich bei den Beamten zu melden, wenn weitere Zeugen Hinweise zu dem Täter oder dem Vorgang geben können.

Hinweise gehen an die Polizei in Prenzlau unter der Telefonnummer 03984-350.