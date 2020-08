Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) "Es ist Sonntag, es ist 11 Uhr, herzlich willkommen zum Theaterfrühstück!", hieß Anna Büge im Namen des gastgebenden Fördervereins Freunde des Brandenburger Theaters e.V. willkommen. Die 38. Ausgabe dieser sonntäglichen Zusammenkünfte galt der bevorstehenden Theatersaison in einem besonderen Jahr.

Die Corona-Pandemie schränkt Kulturschaffende stark ein, weswegen es neue Wege zu finden gilt. Das Brandenburger Theater übt sich darin seit April, hat trotz angekündigter Theaterschließung bis 31. Juli unter schwierigsten Bedingungen Theater gemacht und den 20. Geburtstag des Großen Hauses gefeiert. Als Punktlandung erweist sich nun das weit vor Corona auserkorene Motto "Wege finden" für die Spielzeit 2020/21. Wege, wie’s mit der Kunst und dem Theater weitergehen kann, sollten aufgezeigt werden – und plötzlich galt es "Wege finden, die ganz anders sind, wie einst im Spielplan geplant", schildert Frank Martin Widmaier, der künstlerische BT-Leiter.

Ein Weg betrifft die Hausauslastung, die beispielsweise fürs Große Haus nur noch 118 Besucher vorsieht. Ein weiterer die Spielzeitplanung in Gänze: "Weil wir nicht ganz genau wissen, was wir im Februar machen können, geben wir sechs Hefte als zwei-Monats-Spielplan heraus und hoffen, dass wir alles so wie geplant durchspielen können." Startend mit einem fulminanten Saisonauftakt: Vier Premieren stehen am ersten Septemberwochenende bevor. Los geht es mit der nachgeholten "Faust"-Inszenierung am 4. September (nun im Großen Haus statt in der Studiobühne) und weiter mit dem "Judas"-Schauspiel auf der Freilichtbühne Marienberg am 5. September um 17 Uhr. 150 Minuten später ist in der Studiobühne – "mit äußerst imposantem Bühnenbild" – erstmals "Norway. Today" zu erleben und soll Anstoß sein, sich mit dem Tabuthema Suizid auseinanderzusetzen. Am 6. September sollte Widmaiers erfolgreiche wie aufwendige Vorjahres-Inszenierung "Mein Freund Bunbury" wieder aufgenommen werden, stattdessen eine Operettengala mit kleiner Besetzung ins programm. In "Operette – aber bitte mit Abstand" werden Ausschnitte bekannter Operetten wie "Die Fledermaus", "Der Bettelstudent" oder "Land des Lächelns" zu einer neuen Geschichte verwoben. "Das verspricht ein großer Spaß zu werden. Mit zwei Bühnenbildern und wunderbaren Sängern", ist Widmaier überzeugt. Sein Hinweis, für Karten möge man sich schnell entscheiden, weil es nur 118 Karten fürs Große Haus gibt, kann aufs gesamte Theater und die ganze Spielzeit angewendet werden.

So auch für das Klassenzimmerstück "Out – gefangen im Netz", in dem sich ab 18. September Steffan Drotleff unter Regie von Christiane Ziehl mit den Gefahren von Cybermobbing und Zivilcourage auseinandersetzt – erst in der Studiobühne, dann in Klassenzimmern. "Wir haben schon 20 Termine in Brandenburger Schule", freut sich Drotleff.

Am 16. Oktober wird der BT-Premierenreigen mit Mozarts Jugendwerk "Bastien und Bastienne" in kleiner Besetzung fortgesetzt, in dessen Bühnenbild Ende November die Telemann-Oper "Pimpinone" zu erleben sein wird. Ende November will dieKasmet-Ballett-Company einen faulen Weihnachtsmann in Szene setzen, sich das Theater fröhlich dem Weihnachtsfest nähern und das Jahr mit seinem Operettenprogramm in einer aufgeputschten Silvesterversion beschließen. Wenn‘s Corona zulässt. Für den Fall hat das Theater noch viel mehr zu bieten – auf www.brandenburgertheater.de. Auch Theater-Freundin Anna Büge ist zuversichtlich und bittet: "Tragen Sie das, was wir hier an sehr schönem, lebendigen Theater erleben werden an Freunde und Bekannte weiter."