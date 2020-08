Michael Dietrich und Oliver Schwers

Angermünde Die einspurige Verkehrsführung mit Baustellenampel am Ziethener Kreuz auf der Bundesstraße 198 bereitet weiterhin Probleme. Vor allem an den Wochenenden und in Stoßzeiten des Berufsverkehrs melden Kraftfahrer wieder deutlich längere Wartezeiten im Stau vor der Ampel. Außerdem beschweren sich Pendler, dass sie kaum Bauleute oder Bautechnik sehen, die arbeiten.

Immer wieder tritt das Problem auf, dass zu große Lücken zwischen Fahrzeugen beim Passieren der verkehrsgesteuerten Ampel zu einem verfrühten Abschalten der Grünphase führen. Der Landesbetrieb Straßenwesen hatte gelbe Warnschwellen auf der Mittellinie anbringen lassen, um den Fahrspurwechsel weit vor der Ampel zu unterbinden. Außerdem weisen Schilder in Deutsch und Polnisch darauf hin, bis zur Haltelinie an der Ampel vorzufahren, damit der Signalgeber der Ampel die Fahrzeuge erfassen kann.

Radfahrer fahren eine Umleitung

Nach massiven Beschwerden über zu lange Wartezeiten hatte der Landesbetrieb Ende Juli eine Panne bei der verkehrsabhängigen Steuerung der Ampel festgestellt und den Signalgeber besser ausrichten lassen. Das sorgte dafür, dass der Stau bei optimaler Fahrweise der Kraftfahrer von der Ampel bis zur Kreuzung Schmargendorf in einem Schwung die Baustelle passieren konnte.

Zusätzlich hatte der Betrieb die Umlaufzeit der Ampel, also die Wartezeit einer Fahrtrichtung auf die nächste Grünphase, verkürzt. Sie sank von sieben auf fünf bis fünfeinhalb Minuten. Möglich wurde dies, nachdem die Verkehrsführung für Radfahrer geändert wurde. Radfahrer fahren nicht mehr mit den Autos gemeinsam über die Baustelle, sondern eine Umleitung. Damit konnte die Rotphase verkürzt werden, um die 500 Meter lange Baustelle vor dem Umschalten sicher frei zu fahren.

Um weitere zehn Sekunden wurde der Umlauf optimiert, nachdem der Landesbetrieb den Verkehr elektronisch gezählt hat und die Ergebnisse in der Ampelschaltung berücksichtigt wurden.

Mitunter nur sechs Fahrzeuge

Dennoch kommt es immer noch zu Wartezeiten bis zu einer hal-­ben Stunde und mehr. So stehen in den Morgenstunden die Autos aus Richtung Angermünde mindestens bis zur Schmargendorfer Kreuzung, was dann auch ein Passieren dieser Stelle stark erschwert. Am Nachmittag reichen die Autoschlangen teilweise bis zum früheren Kalksandsteinwerk. An den Wochenenden ebenfalls.

Vor allem beim starken Aufkommen von Lastwagen schaltet die Ampel schnell wieder auf Rot. Wer hier steht, muss etwa sechs bis sieben Ampelphasen in Kauf nehmen. Augenzeugen berichten, dass manchmal nur sechs Autos durchkommen, manchmal 14. Aus Richtung Eberswalde gibt es keinen Stau. Die angedeuteten Beschwerden über den mangelnden Baufortschritt wollte das Landesamt für Straßenwesen nicht weiter kommentieren.

Vollsperrung in Herbstferien

Hans-Jürgen Otte vom Landesbetrieb erklärt vielmehr: "Der Baubetrieb liegt nach wie vor im Zeitplan. Wir gehen also entsprechend davon aus, dass die Deckschicht der Fahrbahn in den Herbstferien vom 12. bis 24. Oktober aufgebracht werden kann."

Für diesen Zeitraum ist eine Vollsperrung der B 198 angekündigt. Die Umleitung Richtung Berlin wird dann über die L 200 geführt und führt wie 2017/2018 über Chorin und Britz.