Hohen Neuendorf (MOZ) Videoüberwachung der Fahrradstellplätze am S-Bahnhof, zwei überdachte Spielerauswechselbänke auf dem Rudolf-Harbig-Sportplatz sowie bienen- und insektenfreundliche mediterrane Blühwiesen auf Brachstellen und an Seitenstreifen werden am häufigsten gewünscht. Das teilt die für den Hohen Neuendorfer Bürgerhaushalt zuständige Mitarbeiterin Susanne Kübler nach der Auswertung der Abstimmung mit.

Mit 585 Stimmen ist die Videoüberwachung auf dem Bahnhofsvorplatz demnach der mit Abstand dringendste Wunsch. Die Sportler-Bänke folgen mit 388 Punkten, die Bienenweide mit 343 Zählern. Für eine ähnliche Idee, eine städtische Blühwiese samt einem Bienenvolk anzulegen, wurde 233-Mal votiert.

Auch der Radverkehr wurde mit anderen Projekten zusätzlich zur Diebstahlsicherung bedacht. Ein Lastenrad, das kostenlos ausgeliehen werden kann, möge angeschafft werden, wünschten sich Abstimmende 309-Mal. Eine kostenfreie Fahrradreparaturstation mit Werkzeugkasten und Luftpumpe zur Pannenhilfe, die 168-Mal gewählt wurde, fällt ebenfalls ins Ressort "Straßen und Verkehr".

Die Unterstützung ortsansässiger Unternehmen, deren Existenz durch die Corona-Einschränkungen bedroht ist, rangiert mit 335 Zählern weit oben, auf Platz 4 der Liste. Aber auch die Schulung aller Schülerinnen und Schüler für die Erste Hilfe in der Herz-Lungen-Wiederbelebung inklusive der Einführung von Defibrillatoren in der Schule bekam 321 Klicks.

Punktekleben und letzte Absprachen vor den Pinnwänden in der Stadthalle waren in diesem Jahr ausgefallen. Dafür verzeichnet die Hohen Neuendorfer Stadtverwaltung eine Rekordbeteiligung am Bürgerhaushalt: 1 185 Personen, darunter 364 Kinder und Jugendliche, haben online für die 54 Vorschläge des diesjährigen Hohen Neuendorfer Bürgeretats votiert.

"Ich denke, hätten wir vor Ort abgestimmt, wäre das Ergebnis vergleichbar ausgefallen", schätzt Bürgermeister Steffen Apelt (CDU). Susanne Kübler hatte ebenfalls eine hohe Beteiligung erwartet. Immerhin hatten die Einwohnerinnen und Einwohner acht Tage lang die Möglichkeit, die Ideen in Ruhe nachzulesen und von zu Hause aus abzustimmen. Im vergangenen Jahr hatten sich 707 Personen an der öffentlichen Abstimmung beteiligt.

Das Online-Verfahren war der Corona-Pandemie geschuldet, doch wurde damit gleichzeitig auch ein Wunsch aus dem Bürgerhaushalt 2019 als Projekt umgesetzt. "Unser Bürgerhaushalt ist ein lernendes System, das wir ständig weiterentwickeln", so Steffen Apelt. Von kleinen technischen Problemen sei das Verfahren noch begleitet gewesen. Die Erfahrungen über die reine Online-Abstimmung würden nun ausgewertet.

100 000 Euro stehen zur Verfügung. Wie weit die reichen, und welche Projekte letztlich ausgewählt werden, darüber entscheiden die Stadtverordneten. Im kommenden Jahr soll dann die Umsetzung erfolgen.

Unter bhhvoting-hndf.de ist im Einzelnen nachzulesen, welches Projekt wie viele Stimmen erhalten hat.