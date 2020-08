Mathias Hausding

Berlin (MOZ) BER-Chef Engelbert Lütke Daldrup hat sich am Montag für einen kostenlosen Shuttleverkehr zwischen dem neuen Terminal und dem alten Flughafen Schönefeld, dem künftigen Terminal 5, ausgesprochen. Er reagierte damit auf Kritik des Fahrgastverbands Pro Bahn.

Bislang sehen die Pläne der Airportgesellschaft nach der BER-Eröffnung Ende Oktober vor, dass zum Beispiel in Schönefeld umsteigende Fluggäste mit S-Bahn und etatmäßigen Busverbindungen des ÖPNV von Terminal zu Terminal chauffiert werden. Insbesondere für internationale Gäste dürften Linien-Beschreibung und Ticket-System jedoch schwierig zu durchschauen sein, gab der Fahrgastverband zu bedenken.

Orientierung und Ticketkauf würden zudem wertvolle Zeit kosten. Der Verband forderte daher, einen kostenlosen Shuttleverkehr zwischen den wenige Kilometer voneinander entfernten Terminals einzurichten. Das sei internationaler Standard auf Flughäfen mit mehreren Terminals.

Lütke Daldrup sieht das ähnlich. Ein solcher kostenloser Shuttle sei "grundsätzlich sinnvoll", sagte er dieser Zeitung am Montag am Rande einer Führung durch das Gebäude und über das Vorfeld des künftigen Terminal 5. "Wir arbeiten daran, das gemeinsam mit dem VBB umzusetzen", versicherte der BER-Chef.

Bereits fertig ist indes das neue Regierungsterminal, einige hundert Meter östlich des alten Schönefelder Empfangsgebäudes. Terminal und Vorfeld für fünf Flugzeuge hätten rund 80 Millionen Euro gekostet, sagte Lütke Daldrup. Die Inbetriebnahme soll im Oktober noch vor dem eigentlichen BER-Start erfolgen. Zum Paket gehört eine 1200 Meter lange Rollbahn, die die Regierungsflieger zur Startbahn führt. Auch eine neue und erst vor sechs Wochen in Auftrag gegebene zusätzliche Kurve für besonders schwere Regierungsjets mit dementsprechend großem Wendekreis werde man pünktlich fertigstellen, betonte der Flughafenchef.

Ganz neu und sehr modern sei die Sicherheitsabfertigung in Abschnitt K des Terminal 5. Schneller, sicherer und leiser sollen die Abläufe dort sein, sagte René Kexel, Inspektionsleiter der Bundespolizei, am Montag bei der Vorstellung der neuen Technik. Die "sehr feinfühlige" Software des neuen Systems könne gefährliche Gegenstände noch besser erkennen. Der zum Einsatz kommende Körperscanner QP201 sei doppelt so schnell wie die bislang bekannten Geräte. Und die Gepäckbänder im Sicherheitsbereich seien 18 statt 12 Metern lang.

"Unter dem Strich können wir mit der neuen Technik 180 statt 120 Menschen pro Stunde überprüfen", sagte Kexel. Die Kunststoffrollen der Gepäckbänder würden zudem für weniger Lärm als bisher sorgen. Ein ähnliches System werde es im voraussichtlich im November startenden Terminal 2 geben, sagte Kexel.

Engelbert Lütke Daldrup nannte am Montag schließlich auch noch einige Details zum Zeitplan des BER-Starts. So werde das Kürzel SXF für Schönefeld bereits ab dem 25. Oktober dieses Jahres Geschichte sein. Ab dann laufe alles unter dem Kürzel BER. Nach der BER-Eröffnung am 31. Oktober schließlich werde am Flughafen Tegel spätestens am 7. November die zivile Luftfahrt eingestellt, wenn die Feuerwehr komplett nach Schönefeld umgezogen ist, ergänzte der Flughafenchef.