Walsleben (MOZ) Die Bewohner von Wals­leben, Dabergotz, Märkisch Linden und Temnitzquell werden auch in Zukunft mit dem Lärm der Autobahn 24 leben müssen. Bewohner von Walsleben und die Verwaltung des Amtes Temnitz haben vor vier Jahren beim Landesbetrieb für Straßenwesen Anträge darauf gestellt, dass auf der Autobahn 24 zumindest zeitweise das Tempo reduziert wird, um den Geräuschpegel zu senken. Bis auf das Zugeständnis, dass für neun Grundstücke in Walsleben Anträge auf passiven Schallschutz – also spezielle Fenster und Dachdämmung – gestellt werden können, gab es jetzt nur eine Absage.

Die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit für diesen A 24-Abschnitt aus Lärmschutzgründen wird laut der Behörde abgelehnt, da die Interessen der täglich durchschnittlich 44 000 Verkehrsteilnehmer auf der A 24 deutlich den Interessen der betroffenen Anwohner überwiegen, heißt es in der Antwort der Behörde an das Amt. Ein Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit, die derzeit rund um die Uhr bei Tempo 130 liegt, "könne zu erheblichen Problemen hinsichtlich Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs führen". Die zu erzielende Lärmminderung durch ein weiteres Tempolimit stehe nicht im Verhältnis, meint die Behörde. Auch Lärmschutzwände oder -wälle seien nicht vorgesehen, da die errechnete Lärmbelastung nicht hoch genug und ein A 24-Ausbau nicht geplant sei.

Temnitz-Amtsdirektor Thomas Kresse ist sich sicher, dass das in den Gemeinden nicht gerne gehört und zu Diskussionen führen wird. "Hier werden die Interessen Durchreisender über die der Anwohner gestellt", sagte er. Kritisch sehen sowohl Kresse als Walslebens Bürgermeister Burghard Gammelin, dass beim Ausbau der A 24 zwischen Neuruppin und dem Dreieck Havelland Lärmschutzprojekte für Orte umgesetzt werden, die wesentlich weiter von der Fahrbahn entfernt sind. "Warum geht etwas für Tarmow, was für Walsleben nicht geht?", fragt sich Kresse.