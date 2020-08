Jürgen Kern

Schönow (MOZ) Zumindest nach dem Abpfiff wollte Schönows Coach Tino Krause nichts von einem Angstgegner hören. Dass seine Jungs gegen die Blau-Weißen aus Wriezen vor Jahresfrist am zweiten Spieltag aber daheim sage und schreibe mit 2:7 verloren hatten und auch im vorletzten Match der wenig später abgebrochenen Saison Ende Februar in Märkisch-Oderland ein 0:1 kassierten, dürfte ein bisschen schon im Kopf gewesen sein. Nun gelang der erhoffte Sieg.

Selbstbewusstsein war das Markenzeichen der Platzherren. So trat vor allem Robert Jung von Anfang an auf. Weiter ging es, als Wojciech Szczupakiewicz den sofort abziehenden Dariusz Szmulski bediente, Keeper Benito Diekhoff jedoch parierte (9.). Schönows Offensivduo sorgte auch im weiteren Spielverlauf für reichlich Beschäftigung in der Wriezener Defensive. Dass sein Kopfball aus fast unmöglichem Winkel an den entlegenen Innenpfosten klatschte und von dort zum 1:0 ins Tor sprang, war nach einer Viertelstunde fast folgerichtig.

Bei aller Schönower Offensivstärke funktionierte aber weitgehend auch die Absicherung nach hinten (Oliver Boche). Erst in der Schlussphase des ersten Abschnitts wurde der Gast lebendiger. Christian Freudenberg rettete für den SSV gerade noch vor dem anstürmenden Niclas Gleisner, Maik Zachowski kassierte für seinen kämpferischen Einsatz gegen einen Wriezener Gelb. Und dann verschlief der Gastgeber auch noch den Beginn der zweiten Halbzeit (1:1 Paul Stiehm/46.).

Schönow wurde aber schnell wieder wach: Freudenberg scheiterte noch mit seinem kapitalen 20-Meter-Schuss, der schnelle Lukas Drews aber zog wenig später am Tormann Diekhoff vorbei und vollendete zum 2:1 (51.). Während des für kurze Zeit einsetzenden Platzregens war der Schlussmann nach schönem Zusammenspiel zwischen Szczupakiewicz und Szmulski nochmals zur Stelle. Dann aber bereitete Drews den dritten Treffer vor: Szmulski trieb den Ball trotz Bedrängnis aufs Tor zu, umkurvte den hilflosen Diekhoff und traf zum 3:1 (61.).

Galinski verhindert Anschlusstor

Der eingewechselte Youngster Hein-Peter Splett konnte später ebenfalls seine Qualitäten zeigen, Tor Nummer vier vergab er aber knapp. Der Gast aus Märkisch- Oderland begehrte erst sehr spät noch einmal auf, als Boche den Wriezener Benno Haferbecker nicht aufhalten konnte, aber der sichere Roland Galinski klärte, und als Stiehm unkonzentriert aus Nahdistanz den Anschlusstreffer nicht markierte (88.).

Angstgegner? Zumindest sind die 2:8 Treffer aus dem vergangenen Spieljahr mit dem gelungenen Saisoneinstand vergessen gemacht. Gegen Einheit Zepernick bedarf es nun wohl aber einer noch konzentrierteren Leistung.