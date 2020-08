Roland Hanke

Schöneiche (MOZ) Das ist ein gelungener Start für die Randberliner, die schon zuvor mit Erfolgen im Landespokal gegen die Liga-Kontrahenten 1. FC Guben (2:0) und beim FV Erkner (3:1) erfolgreich waren. Nun kam der dritte Sieg zum Punktspielauftakt in der Landesliga Süd mit dem 1:0 am Sonnabend in der Autoservice-Müller-Arena gegen den VfB Trebbin hinzu. Den entscheidenden Treffer köpfte Lorenz Moritz (67.) nach einem Eckball von Moritz Bochardt aus etwa fünf Metern Torentfernung ein.

Dreier als Geburtstagsgeschenk

"Die Trebbiner haben sehr kompakt gestanden und wir haben uns geduldig gezeigt sowie nur wenige Fehler gemacht", sagt Germania-Trainer René Kanow. Und er lobte den Torschützen, der sich nahtlos für den verletzten Kapitän David Karlsch auf der linken Seite der Abwehr-Viererkette eingefügt habe. Und Karlsch, der beim Pokalderby eine Woche zuvor in Erkner nach einer Viertelstunde wegen einer Verletzung an der rechten Achillessehne ausgewechselt werden musste, ging nach Abpfiff in den Mannschaftskreis, um sich "für das schönste Geschenk" zu seinem 36. Geburtstag am Sonntag zu bedanken. In seinem Garten feierte der Jubilär, der zugleich seine 30. Saison für die Schöneicher absolviert, übrigens mit einem Großteil des Teams in seinen Ehrentag hinein.

Premieren zum Start

Grund zur Freude hatte auch Germania-Vorstand Jens Wiedenhöft, denn mehr als 120 Zuschauer kamen zur Partie, die von einer feierlichen Saisoneröffnung mit Live-Musik, unter anderem von Undine Lux, begleitet wurde. Eine weitere Premiere an der Babickstraße war das "Eichenblatt" – das neue Programmheft, das es jetzt bei jedem Heimspiel gibt. Und ebenfalls erstmals trat Germanias Zweite in der Kreisliga Nord an und gewann das Landesliga-Vorspiel gegen Jahn Bad Freienwalde mit 5:0. Auch das trug zum gelungenen Start bei.