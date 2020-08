Robin Wratil (l.) und Anton Hulsch sind nur auf der Durchreise in der Oderstadt. An der Promenade legen sie eine kurze Pause ein. © Foto: René Matschkowiak

Drei Generationen auf dem Rad. Markus, Damian und Günther Gonschek aus Leipzig haben am Helensee übernachtet und sind schon morgens auf den Rädern. In der letzten Woche freuten sie sich über etwas Schatten auf der Insel Ziegenwerder. Durch Corona nutzen mehr Menschen als in den Vorjahren den Oder-Neiße-Radweg. Die Fahrradtouristen kommen dabei auch nach Frankfurt (Oder) © Foto: René Matschkowiak

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Die Tage werden kürzer und kühler, sie sind trotzdem noch unübersehbar: dicke Tasche, rechts wie links, und etwas luftiger gekleidet. Die Fahrradtouristen, die im Corona-Sommer den Oder-Neiße-Radweg für ihren Jahresurlaub nutzen und auch in Frankfurt (Oder) Halt machen.

Nicht Spanien, Italien oder Kroatien, nein, von Warnemünde bis Dresden führt der Weg von Robin Wratil und Anton Hulsch auch an der Oderstadt vorbei. Wobei das Programm der beiden anstrengend ist. 120 Kilometer pro Tag radeln sie. In acht Tagen wollen sie das Stück hinter sich gebracht haben. Natürlich bleibt da auch in der Oderstadt nicht so viel Zeit für einen Bummel. "Wir fahren dann einfach langsamer", erzählen die beiden 20-Jährigen mit einem Lächeln. Ihr Grund für die Radtour an der Oder: die wenigen Menschen. "Wir haben überlegt, wo man sich nicht zu nahe kommt und sind auf den Oder-Neiße-Radweg gekommen". Landschaftlich wirklich schön, finden die beiden.

Drei Generationen unterwegs

Zum gleichen Ergebnis kommt Extremsportler Jonas Deichmann in einem Interview mit dem Deutschlandradio, der die Fahrradetappe von Schwedt nach Frankfurt bei seiner Deutschland-Tour ebenfalls "als besonders schön" einstufte. Eine Erfahrung, die den Gonscheks noch bevorsteht; sie fahren in die andere Richtung nach Norden, wohnen in Leipzig und sind in Görlitz gestartet. Drei Generationen radeln hier nebeneinander, als sie schon früh morgens über den Ziegenwerder fahren. Damian, Markus und Günther bringen mehr als 100 Kilometer am Tag hinter sich. Die Bedingung von Senior Günther Gonschek für die Reise war "keine Übernachtung im Zelt". Die letzte Nacht haben sie im Bungalow an der Helene verbracht. "Toller See", finden die drei. "Der Elberadweg ist teilweise etwas erschlossener, wenn man die Gaststättendichte betrachtet", findet Günther Gonschek. Wer die Ruhe suche, sei jedoch an der Oder am richtigen Platz. "Der Asphalt des Radwegs ist bisher wirklich gut", so die drei. Auch der elfjährige Damian macht ohne Murren den täglichen Ritt mit. Zeit zum Verweilen haben aber auch sie nicht.

"Bei uns sind zumeist die über 40-jährigen Paare zu Gast, sagt Gritt Macholl vom Hotel "Zur Alten Oder", das als Bike- und Travel-Hotel zertifiziert ist. "Das wichtigste ist eine sichere Abstellmöglichkeit für die Fahrräder", so ihre Erfahrung. Die Gäste kommen meist zur Kaffeezeit an, um noch etwas Zeit in der Stadt zu verbringen. Dann bleibe aber das Fahrrad stehen und sie gingen zu Fuß. Die Tipps für die Stadt gibt es an der Rezeption, mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Viele recherchieren vorher im Internet. "Ein Teil bucht aber auch die Radtour über Reiseanbieter", so Macholl. Dann kann auch das Gepäck von Station zu Station gebracht werden.

Dass die Menschen ein bis zwei Tage in der Stadt verweilen, will die Deutsch-Polnische Tourist-Information in Frankfurt erreichen. "Wir haben deutlich mehr Anfragen zum Fahrradverkehr als in den Vorjahren", berichtet Aneta Szczesniewicz. Und das nicht nur von Touristen, sondern auch von Einheimischen. "Viele sind nach Jahren wirklich wieder Fahrrad gefahren und haben nach ersten kleinen Routen durch Frankfurt gefragt. Diese Strecken in und um Frankfurt und Słubice sollen auch dazu führen, das Touristen länger in der Doppelstadt verweilen und sollen deswegen verstärkt erschlossen werden", erklärt sie.

"Wir merken ein stark gestiegenes Interesse an Ausflügen mit dem Fahrrad in der Region", sagt auch Ellen Rußig vom überregionalen Tourismusverein Seenland-Oder-Spree. "Dies betrifft sowohl den Tagesausflügler als auch Übernachtungsgäste. Besonders auf dem Oder-Neiße-Radweg sind sehr viele Radtouristen unterwegs". Da das Seenland eine vom ADFC zertifizierte Radreiseregion ist, wird das Angebot im Internet und auf Broschüren immer aktuell gehalten. So wird jetzt auf den Seiten auch für eine deutsch-polnische Tour mit dem Rennrad geworben – mit Start und Ziel auf der Oderbrücke.